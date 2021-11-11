Профицит текущего счета платежного баланса РФ в январе-октябре вырос в 3 раза

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Положительное сальдо текущего счета платежного баланса РФ в январе-октябре 2021 года, по предварительной оценке, составило $94,4 млрд, что более чем в три раза больше, чем за аналогичный период 2020 года ($30 млрд), сообщается на сайте ЦБ РФ.

Как отмечается в комментарии ЦБ, существенное влияние на динамику текущего счета платежного баланса оказал рост положительного сальдо торгового баланса, которое увеличилось почти в 1,9 раза - до $142,1 млрд с $75,5 млрд по результатам первых десяти месяцев прошлого года - за счет опережающего наращивания экспорта товаров в условиях благоприятной ценовой конъюнктуры.

В то же время совокупный дефицит остальных компонентов текущего счета незначительно увеличился, что стало следствием роста выплат инвестиционных доходов в пользу нерезидентов на фоне оживления деловой активности.

Чистый вывоз капитала частным сектором из России в январе-октябре 2021 года, по предварительной оценке, составил $65,7 млрд, что 1,5 раза больше, чем за аналогичный период 2020 года ($42,7 млрд).

В комментарии ЦБ отмечается, что этот показатель вырос преимущественно за счет операций прочих секторов по размещению активов за рубежом.