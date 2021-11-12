Brent подешевела до $82,26 за баррель

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Цены на нефть опускаются в пятницу на фоне понижения ОПЕК прогноза спроса на 2021 год, а также ожиданий возможной продажи Штатами нефти из стратегического резерва.

Стоимость январских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:15 по Москве в пятницу составила $82,26 за баррель, что на $0,61 (0,74%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в четверг эти контракты подорожали на $0,23 (0,3%) - до $82,87 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составила к этому времени $81,04 за баррель, что на $0,55 (0,67%) ниже итогового значения предыдущей сессии. На закрытие торгов в четверг стоимость этих контрактов увеличилась на $0,25 (0,35%) и составила $81,59 за баррель.

Президент США Джо Байден, отреагировав на опубликованные в минувшую среду статданные, которые показали усиление инфляции в стране до максимального уровня за 31 год, поставил целью сдерживание роста цен, в том числе и на энергоносители, отмечает аналитик Commerzbank Карстен Фритш.

"Для этого Байден поручил двум ведомствам рассмотреть способы снижения цен на энергоресурсы и ограничения манипуляций на рынке. Одной из возможных мер может стать высвобождение стратегических запасов нефти", - приводит слова эксперта MarketWatch.

Тем временем ОПЕК в ежемесячном отчете по нефтяному рынку оставил прогноз роста спроса на нефть в 2022 году неизменным - на уровне 4,2 млн б/с, но сократил прогноз повышения спроса на текущий год примерно на 160 тыс. б/с, до 5,7 млн б/с, сославшись на эффект высоких цен.

В пятницу инвесторы ждут публикации еженедельного отчета о количестве действующих буровых нефтяных установок в США, публикуемого Baker Hughes.

"Сейчас очень большой интерес к тому, когда же, наконец, произойдет разворот активности в американском сланцевом секторе к росту", - отмечает президент Strategic Energy & Economic Research Майкл Линч.