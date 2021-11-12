ВТБ на треть увеличил выдачу ипотеки в Москве в 2021 году

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Банк ВТБ в Московском регионе выдал за 10 месяцев 2021 года на треть больше ипотечных кредитов, чем в 2020 году, сообщили в пресс-службе банка

"По итогам десяти месяцев 2021 года заемщики ВТБ в Москве и Подмосковье оформили почти 53 тыс. жилищных кредитов на 334 млрд рублей. Это на треть превышает результат за аналогичный период прошлого года. В октябре объем продаж составил 43 млрд рублей - на 20% выше, чем в октябре 2020 года", - говорится в сообщении.

В октябре доля программы в общем объеме продаж составила 8%, снизившись с сентября еще на 3 пп. В то же время растут выдачи по "семейной ипотеке". Доля программы по итогам десяти месяцев достигла 19%, увеличившись с июля на 4 пп.

"Октябрь стал для нас вторым после июня пиковым месяцем года по продажам в России, которые превысили 100 млрд рублей. Высокую клиентскую активность, особенно перед нерабочими днями, мы наблюдали и в Московском регионе. На последней неделе октября около двух тысяч клиентов ВТБ в Москве и Подмосковье оформили ипотеку на сумму 13 млрд рублей, тогда как неделей ранее банк выдал 1,5 тыс. жилищных кредитов на 11 млрд", - рассказал вице-президент, заместитель руководителя департамента розничного бизнеса ВТБ Евгений Дячкин.

Он добавил, что в период локдауна клиенты ВТБ регистрировали ипотеку и права собственности на недвижимость онлайн.

В октябре заемщики в Москве сфокусировались на готовом жилье. В 2021 году доля кредитов на квартиры в новостройках в ВТБ составила 52%, средний размер кредита за год вырос на треть - до 7,2 млн рублей.

Также растет спрос на рефинансирование в рамках "семейной ипотеки": по итогам октября его доля достигла 21%, увеличившись с июля на 13 пп. По прогнозам ВТБ, такая тенденция продолжится до конца года, так как ставка по данной программе сегодня одна из самых минимальных на столичном рынке.

"Учитывая высокую активность клиентов, в том числе в нерабочие дни, а также традиционный сезонный фактор, мы оцениваем, что рынок ипотеки в Москве и области в этом году ждет рост до рекордных 1,8 трлн рублей. Этот показатель на четверть перекроет результат всего прошлого года", - пояснил Дячкин.

В целом по России за десять месяцев ВТБ выдал 891 млрд рублей ипотеки - более чем на 20% больше результатов прошлого года. По прогнозам аналитиков банка, в этом году рынок продаж обновит свой рекорд четвертый год подряд, показав прирост до 5,8 трлн рублей, что на треть выше результата 2020 года.