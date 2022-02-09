ВТБ увеличил продажи ипотеки в Московском регионе на 80% за год

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Заемщики ВТБ в Москве и Подмосковье оформили на 80% больше ипотечных кредитов в январе 2022 года, чем за аналогичный период в 2021 году, сообщили в пресс-службе банка.

"Несмотря на прогнозы экспертов, начало нынешнего года получилось для ипотечного рынка "ударным": спрос резко вырос за счет закрытия ранее полученных одобрений и ожидания населения по росту ставок по кредитам. Если динамика продаж в Москве и области окажется сопоставимой с общей по России, то можно говорить о продажах столичными банками более 110 млрд рублей ипотеки за январь, что примерно на четверть превышает прошлогодние значения. ВТБ на этом фоне увеличил продажи жилищных кредитов на 80%", - рассказал вице-президент, замруководителя департамента розничного бизнеса ВТБ Евгений Дячкин.

Так, средний размер ипотечного кредита в регионе за январь 2022 года достиг 7,6 млн рублей. Наибольшим интересом в первый месяц у заемщиков ВТБ пользовалось жилье на первичном рынке. Доля в выдачах банка на новостройки составила 70%, увеличившись с января 2021 года на 10 п.п.

Отмечается, что данный показатель значительно превосходит средний по РФ. Так, в других регионах кредиты на "вторичку" занимают более половины от общего числа продаж.

Самой востребованной программой стала "семейная ипотека", по которой ВТБ выдал в регионе около 1 тыс. кредитов на 7,2 млрд рублей. По этой программе выдается четверть всех ипотек.

"Многие игроки ожидали, что ключевая ставка в этом году не превысит 8,5%, однако уже сейчас очевидно, что мы увидим ставку в 9% и более. Это означает, что период двузначных ставок по ипотеке задержится, и при необходимости покупки жилья лучше воспользоваться текущими предложениями от банков и не ждать изменения ситуации в сторону более высоких ценовых параметров", - отметил Дячкин.

По оценкам ВТБ, в январе продажи ипотеки в целом по РФ выросли на четверть и превысили 327 млрд рублей. ВТБ выдал свыше 18,6 тысячи кредитов более чем на 77 млрд рублей. Прирост составил порядка 70%.

Ранее Дячкин сообщал "Интерфаксу", что по итогам 2021 года уровень просрочки по рынку снизился с 0,8 до 0,6%, и сейчас серьезных признаков ухудшения ситуации с обслуживанием кредитной задолженности у заемщиков нет.