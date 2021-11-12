РФ за девять месяцев снизила экспорт рыбной продукции в Китай почти на 71%

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - РФ за девять месяцев экспортировала в Китай 243,1 тысячу тонн рыбной продукции, что на 70,78% ниже показателя того же периода 2020 года. Об этом сообщает Всероссийская ассоциация рыбопромышленников (ВАРПЭ) со ссылкой на данные ФТС.

Как сообщил президент ВАРПЭ Герман Зверев, которого цитирует пресс-служба, в стоимостном выражении экспорт упал на 40,45%, до $751,4 млн. Он напомнил, что резкое снижение экспорта произошло из-за введения китайской стороной требования о ввозе продукции только в рефрижераторных контейнерах, а также из-за результатов тестирования упаковки пищевой продукции в портах и на погранпереходах Китая.

ВАРПЭ напоминает, что Китай начал ограничивать импорт российской продукции в октябре прошлого года в связи с обнаружением на ее упаковках следов коронавирусной инфекции. А позже он вообще закрыл свои порты.

"Россия работает на рыбном рынке КНР более 15 лет. С 2010 по 2019 год объем поставок в эту страну вырос в 10 раз - до 1,043 млн тонн в натуральном выражении и до $1,687 млрд в денежном, - заявил Зверев. - Паралич традиционных каналов сбыта значительно отразился на финансовом состоянии рыбной отрасли".

По его словам, сейчас значительный объем рыбной продукции реэкспортируется в КНР через Корею, расчетный объем транзита с 1 января по 25 октября 2021 года составил 308,6 тыс. тонн. "Но суммарный объем экспорта в КНР (с учетом перевалки) все равно гораздо ниже, чем до "китайского локдауна", - констатировал глава ВАРПЭ.

Как отметил Зверев, в течение всего года усилия российских уполномоченных органов были направлены на снятие нетарифных барьеров, которые установил Китай в отношении рыбопродукции, но на данный момент рассчитывать на открытие китайских портов не приходится. Он также подчеркнул, что необходимо продолжить переговорный процесс с китайской стороной, но одновременно с этим начать модернизацию береговой перерабатывающей отрасли, превратить ее в полноценную индустрию.

"За последние двадцать лет, создав уникальные условия (дешёвая рабочая сила, дешёвая электроэнергия, выгодная логистика продаж) Китай превратился в "мировую фабрику" по производству рыбопродукции. Это позволило им диктовать правила игры на мировом рыбном рынке. Но совершенно очевидно, что возросла необходимость создания новых мировых центров для переработки рыбопродукции. Одним из таких центров может стать российский Дальний Восток", - считает Зверев.

По его мнению, этому может способствовать второй этап распределения инвестквот.

"Мы предлагаем распределить 20% общего допустимого улова минтая и сельди на Дальнем Востоке так: 10% выделить под береговые рыбоперерабатывающие комплексы с собственными причалами и холодильными мощностями, начиная с 2023 года, 10% - под строительство рыбопромысловых судов, начиная с 2025 года. Такой подход позволит наращивать объемы переработки минтая внутри страны, - заявил он. - Создание в России минтаевой индустрии - переработка на берегу плюс переработка в море - позволит значительно увеличить доходность экспорта без ущерба внутреннему рынку, а также снизит зависимость российской рыбной отрасли от иностранной инфраструктуры".