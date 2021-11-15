Рубль утром умеренно укрепляется к доллару и слегка к евро

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Доллар США умеренно снижается, а евро незначительно слабеет на "Московской бирже" в понедельник утром, рубль укрепляется к бивалютной корзине, отыгрывая потери прошлой недели в условиях неоднозначной ситуации на мировых рынках и уменьшения геополитических рисков.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 72,55-72,78 руб., по итогам первой минуты торгов курс составил 72,6 руб. (-28,75 коп. к уровню предыдущего закрытия). Евро подешевел до 83,1775 руб. (-9,5 коп. к закрытию пятницы). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 20,08 коп. к уровню закрытия 12 ноября, до 77,36 рубля.

Доллар при этом оказался на 78,82 коп. выше уровня действующего официального курса, евро - на 96,02 коп. выше официального курса.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рубль умеренно укрепляется к доллару и слегка - к евро на старте торгов 15 ноября, отыгрывая потери прошлой недели. Прежде всего, такой динамики способствует снижение геополитических рисков, спровоцированных в пятницу сообщениями западных СМИ о перемещении российских войск у границы с Украиной и готовящемся в нее вторжении. Эту информацию опроверг президент РФ Владимир Путин, отметив, что Россия не намерена нагнетать обстановку, даже несмотря на незапланированные учения НАТО в акватории Черного моря.

При этом ситуация на мировых рынках остается неоднозначной, в том числе на нефтяных площадках. Инвесторы по-прежнему не торопятся вкладываться в рисковые активы на фоне последних данных об инфляции в США и других факторов.

Стоимость январских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:01 мск составила $81,48 за баррель, что на 0,84% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составила $80,16 за баррель, что на 0,78% ниже цены на закрытие рынка 12 ноября.

Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона в понедельник демонстрируют разнонаправленную динамику: японский Nikkei 225 растет на 0,42%, китайский CSI300 теряет 0,29%. Фьючерс на американский индекс S&P 500 находится вблизи уровня закрытия предыдущего дня.

Американские фондовые индексы в пятницу выросли. При этом по итогам всей прошедшей недели Dow Jones потерял 0,6%, S&P 500 снизился на 0,3%, Nasdaq - на 0,7%. До этого все три индикатора завершали "в плюсе" четыре недели подряд. Негативное влияние на настроения инвесторов оказывают инфляционные опасения и рост доходности гособлигаций. Однако это компенсируется оптимизмом в отношении корпоративных прибылей, несмотря на сохраняющиеся перебои в цепочках поставок

Инфляционные ожидания в США на среднесрочную перспективу (ближайший год) в этом месяце выросли до 4,9% с 4,8% в сентябре, сообщил в пятницу Мичиганский университет. При этом рассчитываемый им индекс потребительского доверия в ноябре упал до минимального за последние десять лет уровня - до 66,8 пункта по сравнению с 71,7 пункта месяцем ранее. Это стало неожиданностью для аналитиков, которые ожидали в среднем повышения до 72,4 пункта.