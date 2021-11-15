ЦБ РФ намерен еще некоторое время держать ставку выше нейтральной

Таким образом регулятор планирует добиться устойчивого замедления инфляции

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Банк России будет держать ключевую ставку выше нейтрального уровня еще какое-то время для устойчивого замедления инфляции, к нейтральному уровню она вернется не ранее середины 2023 года, сообщила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина на заседании комитета Госдумы по финансовому рынку.

Инфляция в России в 2021 году, согласно базовому прогнозу ЦБ, составит 7,4-7,9%, в 2022 году вернется в диапазон 4-4,5%.

"Наша политика обеспечит снижение инфляции до этого целевого уровня, для этого мы подняли ставку и еще некоторое время будем ее удерживать выше нейтральной, чтобы добиться устойчивого замедления инфляции", - заявила Набиуллина.

Она напомнила, что ЦБ прогнозирует среднюю ключевую ставку на 2022 год на уровне 7,3-8,3%, возвращение к нейтральному уровню ставки в 5-6% произойдет не раньше середины 2023 года.

"При этом наша политика не препятствует росту экономики. Наоборот, считаем, что низкая инфляция - это то, что нужно экономике", - добавила председатель ЦБ. Она пояснила, что из-за высокой инфляции и непонятного роста издержек и цен на продукцию бизнесу тяжело прогнозировать выручку и рентабельность.

"Мы, подняв ставку и добиваясь снижения инфляции, как раз помогаем экономике вернуться к устойчивым сбалансированным темпам роста", - сказала Набиуллина.

Рост ВВП РФ в 2021 году ожидается в диапазоне 4-4,5%, в 2022-2024 годах - 2-3%.