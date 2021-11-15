Песков объяснил экономической целесообразностью планы повысить цены на спиртное в РФ

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - В Кремле заявили, что президент страны не имеет определенной позиции по вопросу повышения цен на алкоголь - это вопрос экономической целесообразности.

На вопрос журналистов, какова позиция президента относительно планов правительства РФ повысить минимальные цены на алкоголь, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков ответил: "Какой-то позиции здесь нет - это же вопрос экономической целесообразности".

Касаясь того, что в России вопрос доступности алкоголя зачастую имел политическую окраску, журналисты уточнили, были ли какие-то обсуждения, Песков отметил: "Нет, каких-то таких специфических обсуждений не было. Я бы рекомендовал обратиться в кабинет министров".

Ранее в понедельник стало известно, что Минфин РФ предложил с 2022 года повысить минимальную розничную цену на водку, бренди и коньяк. Минимальная розничная цена водки должна составить в следующем году 261 рубль за 0,5 литра (сейчас - 243 рубля).