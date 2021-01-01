Минимальная цена на водку в РФ выросла до 243 рублей

Москва. 1 января. INTERFAX.RU - Минимальная розничная цена (МРЦ) на водку в России с 2021 года выросла на 5,7%, до 243 рублей за 0,5 литра.

С 1 января 2020 года минимальная розничная цена на водку в РФ составляла 230 рублей (она была повышена на 7%, с 215 рублей).

Изначально Минфин предлагал повысить цены на водку в 2021 году на 3,5% (до 238 рублей за бутылку 0,5 литра).

Минимальная отпускная цена на водку у производителей с 2021 года составляет 203 рубля, оптовая цена - 210 рублей за 0,5 литра.

Также с 2021 года повышаются минимальные розничные цены на коньяк (до 446 рублей с 433 рублей за 0,5 литра) и на бренди (до 324 рублей с 315 рублей).