Совет директоров "Ленты" утвердил дивидендную политику

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Совет директоров МКПАО "Лента" утвердил положение о дивидендной политике, сообщил ритейлер.

Согласно дивидендной политике (документ опубликован на сайте "Ленты"), компания будет стремиться выплачивать дивиденды ежегодно. При этом "Лента" может выплачивать промежуточные дивиденды в случае, если ее текущее финансовое положение является стабильным.

Размер дивидендов по результатам года не должен превышать 100% свободного денежного потока за соответствующий период при условии, что коэффициент чистый долг/EBITDA будет находиться ниже 1,5х.

Если задолженность будет ниже 1,0х, компания может направить на дивиденды более 100% FCF.

В случае роста задолженности выше 1,5х "Лента" может перейти к выплатам не более 50% FCF в качестве дивидендов.