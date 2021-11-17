Производители подсолнечного масла РФ отметили снижение запасов сырья

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Запасы сырья у производителей подсолнечного масла РФ сокращаются, аграрии придерживают продажу масличных культур, заявил исполнительный директор, член совета директоров ГК "Эфко" Сергей Иванов на агрофоруме, организованном газетой "Ведомости" в среду.

"Все переработчики работают на очень низких запасах сырья – недельных, двухнедельных. Масличные придерживают. На заводах запасов мало у всех", - сказал он.

По его словам, текущий сезон резко отличается от предыдущих. "Сезон точно ни на какой не похож. Производство (подсолнечного масла - ИФ) не падает, но в это время мы уже на три-четыре месяца были обеспечены сырьем, а сейчас пока скромно", - сказал он.

Как отметил Иванов, ему понятно "желание аграриев заработать дополнительные деньги". "Но, с другой стороны, этот коллективный опыт нужно пройти. Мы экспортоориентированная страна в балансе растительных масел, и может случиться такой сезон, что некуда будет продавать растительные масла", - сказал он.

Иванов также подтвердил сделанный ранее прогноз, что выручка "ЭФКО" от экспорта в этом году составит $1 млрд. В прошлом году компания экспортировала продукции на $799,2 млн.

О том, что аграрии придерживают продажи подсолнечника, говорили ранее и эксперты агрорынка. Так, "СовЭкон" сообщал, что сухая погода во время уборки помогает им хранить урожай в хозяйствах.

На минувшей неделе цены на подсолнечник выросли на 550 рублей, до 36 050 рублей за тонну (без НДС). Цены на сырое подсолнечное масло остались на уровне 87 675 рублей за тонну (включая НДС).