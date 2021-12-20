Переработчики подсолнечника в РФ резко снизили закупочные цены

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Переработчики подсолнечника на минувшей неделе резко снизили закупочные цены, следует из мониторинга "СовЭкона".

Средняя цена опустилась сразу на 900 рублей, до 35 850 рублей за тонну (без НДС).

Рынок подсолнечника был относительно стабильным в первой половине недели. Однако во второй половине переработчики начали активно снижать цены. Многие понизили цены на 1-2 тыс. рублей за тонну, отдельные покупатели – на 3 тыс. рублей и более.

Как отмечают эксперты, цены предложения также снизились, но незначительно, так как многие сельхозпроизводители по-прежнему не спешат с реализацией нового урожая. Многие рассчитывают на возврат маслозаводов к активным закупкам в недалеком будущем на фоне невысоких запасов.

В начале декабря "СовЭкон" повысил прогноз сбора подсолнечника на 0,2 млн тонн, до рекордных 15,5 млн тонн. Это на 2,2 млн тонн больше, чем в прошлом году. Экспорт подсолнечника фактически запрещен. Дополнительным фактором снижения закупочных цен стало активное падение экспортных цен. На прошлой неделе цены на подсолнечное масло снизились на $80, до $1 295 за тонну (FOB).

Эксперты ожидают дальнейшее снижение цен на рынке подсолнечника в ближайшее время.