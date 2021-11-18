Холдингам РФ могут дать право переезжать в специальные административные районы

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Российские холдинги могут получить возможность регистрации в специальном административном районе (САР) на островах Русский в Приморском крае и Октябрьский в Калининградской области, пишет газета "Ведомости".

Сейчас такая опция доступна только иностранным организациям в рамках процедуры редомициляции.

Разработкой законопроекта занимается Федеральная налоговая служба, пишет газета со ссылкой на источники. Рассматриваются несколько вариантов условий для переезда. Так, в основу могут лечь условия, перечисленные в другом законопроекте Минфина РФ о налоговых льготах для резидентов САР. Этот документ предлагает снизить для них налоговую ставку на прибыль до 5%, на прибыль в виде дивидендов до 0%. Для их получения резидентам САР придется вложить в инфраструктуру островов не менее 300 млн руб., а также открыть там реальный офис площадью 100 кв. м с численностью сотрудников не менее 15 человек.

Обсуждается и другая идея: сделать переезд возможным лишь при условии обоснования и соблюдения деловой цели перерегистрации. Группа должна будет не только поменять адрес холдинга, но и перенести на острова реальные управленческие решения. Возможно, холдинги обяжут перевозить на острова исполнительные органы, пишет газета со ссылкой на источники.

САР действуют в России августа 2018 года на островах Русский в Приморском крае и Октябрьский в Калининградской области. Сейчас они насчитывают 58 резидентов, подавляющее большинство из которых - 54 - отдали предпочтение острову Октябрьский.