Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Холдингам РФ могут дать право переезжать в специальные административные районы

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Российские холдинги могут получить возможность регистрации в специальном административном районе (САР) на островах Русский в Приморском крае и Октябрьский в Калининградской области, пишет газета "Ведомости".

Сейчас такая опция доступна только иностранным организациям в рамках процедуры редомициляции.

Разработкой законопроекта занимается Федеральная налоговая служба, пишет газета со ссылкой на источники. Рассматриваются несколько вариантов условий для переезда. Так, в основу могут лечь условия, перечисленные в другом законопроекте Минфина РФ о налоговых льготах для резидентов САР. Этот документ предлагает снизить для них налоговую ставку на прибыль до 5%, на прибыль в виде дивидендов до 0%. Для их получения резидентам САР придется вложить в инфраструктуру островов не менее 300 млн руб., а также открыть там реальный офис площадью 100 кв. м с численностью сотрудников не менее 15 человек.

Обсуждается и другая идея: сделать переезд возможным лишь при условии обоснования и соблюдения деловой цели перерегистрации. Группа должна будет не только поменять адрес холдинга, но и перенести на острова реальные управленческие решения. Возможно, холдинги обяжут перевозить на острова исполнительные органы, пишет газета со ссылкой на источники.

САР действуют в России августа 2018 года на островах Русский в Приморском крае и Октябрьский в Калининградской области. Сейчас они насчитывают 58 резидентов, подавляющее большинство из которых - 54 - отдали предпочтение острову Октябрьский.

Приморский край Калининградская область САР ФНС

Новости

Опустившаяся до минимума с начала октября нефть продолжает дешеветь

Рубль в четверг утром умеренно слабеет к доллару и евро вслед за нефтью

Рубль в четверг утром умеренно слабеет к доллару и евро вслед за нефтью

Десятки страховщиков уйдут с рынка из-за требований Банка России к финустойчивости. Обзор

Десятки страховщиков уйдут с рынка из-за требований Банка России к финустойчивости. Обзор

РФ поставила в Китай по "Силе Сибири" 12 млрд куб. м газа

"Роснефть" договаривается с Минфином о льготах для финансирования генетики

ЦБ РФ в декабре будет рассматривать "достаточно широкий набор вариантов" по ставке

В ЦБ РФ предупредили о риске резкого роста цен на продовольствие в 2022 г.

Собянин поручил уменьшить число мигрантов на стройках по реновации

Власти ОАЭ планируют IPO авиакомпании Emirates

Власти ОАЭ планируют IPO авиакомпании Emirates

Минэнерго ожидает увеличения максимума энергопотребления в осенне-зимний период

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });