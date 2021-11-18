Чистая прибыль "Газпром нефти" по МСФО в III кв. выросла на 5% ко II кв.

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - "Газпром нефть" в третьем квартале 2021 года получила чистую прибыль по МСФО в размере 139,734 млрд рублей, что на 5% выше второго квартала, сообщила компания.

За девять месяцев прибыль выросла в десять раз - до 357 млрд рублей. Аналитики инвесткомпаний и банков, опрошенные "Интерфаксом", прогнозировали прибыль за III кв. почти в 140 млрд рублей, за 9 месяцев - 356,8 млрд рублей.

"По итогам III квартала 2021 года "Газпром нефть" зафиксировала самый низкий показатель долговой нагрузки за последние 12 лет: соотношение чистого долга к EBITDA - 0,32х. Двукратный рост операционного денежного потока, а также поэтапная реализация инвестиционной программы обеспечили свободный денежный поток в размере 384,4 млрд руб. за 9 месяцев 2021 года", - говорится в пресс-релизе.

Скорректированная EBITDA "Газпром нефти" за третий квартал выросла по сравнению со вторым на 10% - до 266 млрд рублей (прогноз аналитиков в III кв. - 214 млрд рублей), за 9 месяцев составила 700,6 млрд руб., рост более чем в 2 раза по сравнению с аналогичным периодом 2020 года (прогноз за 9 месяцев - 606 млрд рублей), что связано с увеличением объемов добычи углеводородов и переработки нефти, а также позитивной динамикой цен на нефть и нефтепродукты.

Выручка "Газпром нефти" за третий квартал выросла по сравнению со вторым на 13,3% - до 823,79 млрд рублей (прогноз в III кв. - 806 млрд рублей), за 9 месяцев составила 2,162 трлн руб., что на 49,1% выше аналогичного периода 2020 года (прогноз за 9 месяцев - 2,1 трлн рублей).

Чистый долг "Газпром нефти" по данным на 31 сентября 2021 года составил 250,295 млрд рублей по сравнению с 547,083 млрд рублей на 31 декабря 2020 года.

Краткосрочные кредиты и займы по итогам III квартала 2021 года составили 146,991 млрд рублей (45,695 млрд рублей на 31 декабря 2020 года), долгосрочные кредиты и займы - 553,366 млрд рублей (738,53 млрд рублей), денежные средства и их эквиваленты - 450,059 млрд рублей (237,011 млрд рублей).

Как сообщалось, чистый долг "Газпром нефти" по итогам 2020 года составил 547,083 млрд рублей, увеличившись на 9,9%.

Капитальные затраты "Газпром нефти" за 9 месяцев снизились по сравнению с аналогичным периодом предыдущего на 7,2% - до 278,54 млрд рублей.

При этом затраты в разведку и добычу снизились на 10,6% - до 193,7 млрд рублей, в нефтепереработку - на 0,1%, до 70,7 млрд рублей.

Добыча углеводородов "Газпром нефти" с учетом доли в совместных предприятиях за 9 месяцев выросла на 2,7% - до 74,1 млн тонн н. э., сообщила компания.

Рост обеспечен увеличением добычи на новых проектах, пуском в эксплуатацию Тазовского месторождения в июне 2021 года, а также вводом установки комплексной подготовки газа на Восточно-Мессояхском месторождении в июле 2020 года.

Объем переработки на собственных НПЗ "Газпром нефти" и нефтеперерабатывающих активах совместных предприятий по итогам 9 месяцев вырос на 7,5% - до 32,4 млн тонн. Рост был обеспечен восстановлением спроса в связи с постепенным снятием ограничений COVID-19, а также вводом в эксплуатацию комплекса "ЕВРО+" на Московском НПЗ.

За 9 месяцев компания на 12,2% нарастила объемы реализации нефтепродуктов через премиальные каналы сбыта - до 19,2 млн тонн. На 11,3% выросли объемы продаж автомобильного топлива. Этому способствовал рост спроса вследствие постепенного снятия ограничений, вызванных пандемией COVID-19.

Объем среднесуточной реализации через одну АЗС "Газпромнефть" в России в 3 квартале составил 19,5 тонны/сутки, что превышает уровень 2020 и 2019 годов. Существенно выросли объемы реализации авиатоплива компании - на 30,5% к аналогичному периоду прошлого года. Рост объемов продаж масел составил 8,7%, реализация премиальной битумной продукции выросла на 40%.