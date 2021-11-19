Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

ЦБ в октябре увеличил объем золота в резервах примерно на 0,1 млн унций

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Банк России в октябре увеличил объем золота в резервах примерно на 0,1 млн унций, следует из данных регулятора. Это соответствует нескольким тоннам драгметалла, формат данных ЦБ не позволяет дать более точную оценку.

По состоянию на 1 ноября объем запасов монетарного золота в составе международных резервов России составил 74 млн унций (около 2302 тонн). На начало октября этот показатель составлял 73,9 млн унций (около 2299 тонн). Рост в октябре был незначительным, на десятую долю процента.

При этом стоимость золота в резервах, как следует из материалов ЦБ, за месяц выросла на 3,3%, до $132,9 млрд. Это 21,3% совокупного объема резервов страны.

В целом объем золота в резервах незначительно вырос с начала года, а в денежном выражении сократился на 4,2% за 10 месяцев.

ЦБ активно покупал золото в 2014-2019 годах и лидировал среди мировых центробанков по объему закупок. Однако весной 2020 года объявил, что приостанавливает закупку драгметалла - и действительно, с тех пор динамика объема золота в резервах была незначительной.

18 ноября Союз золотопромышленников России предложил Банку России вернуться к закупкам золота и довести долю драгметалла в золотовалютных резервах до 25%. В союзе выразили готовность "продавать все золото на внутреннем рынке Центральному банку, увеличивая тем самым российскую золотовалютную кубышку".

Союз золотопромышленников Банк России

Новости

"Аэрофлот" повысит топливный сбор на всех рейсах

"Аэрофлот" повысит топливный сбор на всех рейсах

Граждане ЕАЭС получат равные возможности при обращении за кредитами

X5 Group объявила о запуске финансовых сервисов "X5 Банк"

X5 Group объявила о запуске финансовых сервисов "X5 Банк"

Первая партия серверов "Яндекса" выпущена в РФ

Первая партия серверов "Яндекса" выпущена в РФ
Пандемия коронавируса

Пандемия COVID-19 лишила работы в туризме более полутора миллионов жителей Азии

Пандемия COVID-19 лишила работы в туризме более полутора миллионов жителей Азии

На повышение МРОТ и прожиточного минимума из бюджета направят 30 млрд рублей

ВТБ выходит из "Магнита" через размещение акций на рынке и сделку с группой Винокурова

Эксперт предупредил об оттоке инвестиций из животноводства при ввозе беспошлинной говядины

Эксперт предупредил об оттоке инвестиций из животноводства при ввозе беспошлинной говядины

"Соллерс Авто" реорганизует "УАЗ" для концентрации профильных компетенций

Alibaba увеличила выручку на 29% и сократила чистую прибыль на 81%

Alibaba увеличила выручку на 29% и сократила чистую прибыль на 81%
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });