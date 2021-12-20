ЦБ в ноябре сократил объем золота в резервах примерно на 0,1 млн унций

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU -В ноябре 2021 года Банк России сократил объем золота в резервах примерно на 0,1 млн унций, следует из его данных. Это соответствует нескольким тоннам драгметалла, формат данных ЦБ не позволяет дать более точную оценку.

По состоянию на 1 декабря объем запасов монетарного золота в составе международных резервов России составил 73,9 млн унций (около 2299 тонн). На начало ноября этот показатель составлял 74 млн унций (около 2302 тонн). Снижение было незначительным, на десятую долю процента.

Стоимость золота в резервах, как следует из материалов ЦБ, за месяц также сократилась незначительно - на 0,1%, до $132,7 млрд. Это 21,3% совокупного объема российских резервов.

В целом объем золота в резервах вернулся к уровню начала года, хотя в денежном выражении сократился за 11 месяцев на 4,3%.

ЦБ активно покупал золото в 2014-2019 годах и лидировал среди мировых центробанков по объему закупок. Однако весной 2020 года объявил, что приостанавливает закупку драгметалла - и действительно, с тех пор динамика объема золота в резервах была незначительной. Сокращение объема золота в российских резервах часто бывает связано с выпуском золотых монет.