Рынок акций РФ завершил неделю откатом к уровням почти 2-месячной давности вслед за нефтью

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ завершил пятницу и неделю снижением под давлением упавшей нефти (Brent откатилась к $79 за баррель) и фондовой Европы, а также на фоне геополитической напряженности; индексы МосБиржи и РТС откатились к уровням почти 2-месячной давности, причем первый смог удержаться выше рубежа 4000 пунктов за счет ослабления рубля.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 4016,47 пункта (-1,9%, минимум дня - 4000,26 пункта), индекс РТС - 1723,74 пункта (-2,2%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже снизились в пределах 4,9%.

Доллар вырос до 73,42 рубля (+0,37 рубля).

За неделю индексы МосБиржи и РТС снизились на 2,6-3,4%, доллар вырос на 0,53 рубля.

Инициатива конгрессменов США, связанная с Путиным

Американские конгрессмены Стив Коэн и Джо Уилсон внесли в Палату представителей Конгресса США предложение не признавать президента России Владимира Путина главой российского государства, если он решит баллотироваться на новый срок в 2024 году.

В Кремле эту инициативу конгрессменов США назвали беспрецедентной и наглядной демонстрацией всему миру того, что США официально вмешиваются во внутренние дела других государств. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, "это прекрасная демонстрация не только Российской Федерации, но и всем странам, демонстрация того, что Соединенные Штаты официально вмешиваются во внутренние дела других стран".

Подешевели в пятницу акции "НОВАТЭКа" (-4,9%), "Магнита" (-4,8%, до 5957 рублей), расписки TCS Group (-4,5%), бумаги АФК "Система" (-3,7%), "АЛРОСА" (-3,6%), "Газпром нефти" (-3,4%), "Роснефти" (-3,2%), "Татнефти" (-3,2%), Московской биржи (-2,5%), "Газпрома" (-2,4%), Сбербанка (-2,4% и -2% "префы"), "Аэрофлота" (-2,1%), "ЛУКОЙЛа" (-2,1%), "Северстали" (-2%), "Интер РАО" (-1,7%), расписки OZON (-1,4%), акции "НЛМК" (-1,2%), "ММК" (-1,1%), "Норникеля" (-1%), ВТБ (-0,9%), "МТС" (-0,8%), "РусГидро" (-0,7%), UC Rusal (-0,5%), ПАО "Полюс" (-0,4%).

Цена размещения акций "Магнита" из пакета ВТБ, которое проводится в формате ускоренного букбилдинга (АВВ), составила 5700 руб. за бумагу, как и ожидалось. Размер пакета "Магнита", реализуемого ВТБ в рамках АВВ, был увеличен с 4,4% до 4,9%, Marathon купит 12,4% и доведет долю до 29,2%.

Акционеры TCS Group на годовом собрании приняли решение о предоставлении совету директоров полномочий по возможному увеличению уставного капитала, говорится в сообщении группы. Совету директоров TCS также было предоставлены полномочия на выкуп акций класса А или глобальных депозитарных расписок (до 10% уставного капитала).

Подорожали в пятницу акции "Яндекса" (+1,7%), "Сургутнефтегаза" (+0,9% и +0,3% "префы").

Индексный провайдер MSCI в четверг сообщил, что по итогам ноябрьской ребалансировки "Яндекс" занял место "НОВАТЭКа" в топ-4 индекса MSCI Russia 10/40 (строится на основе индекса MSCI Russia Standard). Решение MSCI совпало с ожиданиями.

Таким образом, четверка "тяжеловесов" индекса MSCI Russia 10/40 теперь включает "Газпром", "ЛУКОЙЛ", "Яндекс" и Сбербанк. Кроме того, акции "Русала" были добавлены в расчетную базу индекса с весом 1,87%. Все изменения вступят в силу 30 ноября после закрытия торгов.

Оценки аналитиков

По оценке ведущего аналитика "Открытие Research" по глобальным исследованиям Андрея Кочетков, геополитика, коронавирусные новости и упавшая нефть обвалили российские индексы в конце недели.

Нефть Brent вновь пробила отметку $80 за баррель и ушла к уровню $79 за баррель. Также к негативным новостям можно отнести план резолюции в Конгрессе США о непризнании Владимира Путина президентом на выборах 2024 года, заявления НАТО о возможности размещения ядерного оружия восточней Германии, общенациональный карантин из-за COVID-19 в Австрии. И, наконец, рынок ОФЗ закладывает вероятность повышения ключевой ставки ЦБ РФ на 100 базисных пункта в рамках декабрьского заседания.

В техническом плане индекс МосБиржи весьма быстро реализовал откат к 100-дневной скользящей средней. Внешних факторов вполне достаточно, чтобы на этом падение не остановилось. Впрочем, поскольку основной негатив формируется из нефинансовой повестки, то и обратное движение может оказаться столь же быстрым и сильным, если геополитические истории не получат продолжения.

Председатель ЕЦБ Кристин Лагард полагает, что "когда ожидается снижение инфляционного давления, как это происходит сегодня, то нет никакого смысла реагировать ужесточением денежной политики". Она также сообщила, что инструмент покупки облигаций после завершения текущей программы экстренного финансирования в период пандемии продолжит играть важную роль. Другими словами, ЕЦБ может придумать новую количественную программу.

Нефть отреагировала на новости о тотальном карантине в Австрии вполне логичным падением. Если аналогичные меры примут в Германии и ряде других стран, то котировки Brent могут потерять еще 5-10%. Также на рынок давят ожидания того, что США и Китай начнут продавать нефть из стратегических резервов. Пока прямых новостей о продажах нет, но даже сами ожидания действуют на нефть разрушительно.

В плане корпоративных отчетов в США особых сюрпризов уже не будет: 90% компаний уже отчитались и 80% из них смогли превзойти ожидания Wall Street по прибыли. В Палате представителей продолжат обсуждать пакет социально-экономического развития на $1,75 трлн, однако немедленного результата может и не быть, считает Кочетков.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, рынок акций РФ вернулся к снижению вместе с ухудшением внешнего фона.

Акции "Селигдара" (-5,3% и -4,2% "префы") в пятницу оказались во власти фиксации прибыли после сообщений об отсутствии планов руководства по выплате промежуточных дивидендов за 9 месяцев текущего года, поступивших в ходе Международного инвестиционного форума Московской биржи. "Селигдар" отложит выплаты дивидендов в связи с продолжающейся конвертацией привилегированных акций, при завершении которой будет рассмотрен вопрос будущих выплат. Компания по итогам 2021 года при этом ожидает роста объемов производства по сравнению с 2020 годом как по золоту, так и по олову. Дальнейшее увеличение цен на золото должно обеспечить временный характер падения акций "Селигдара" и их скорое восстановление от локальных минимумов.

На следующей неделе техническая картина указывает на риски развития нисходящего движения по индексам МосБиржи и РТС с ближайшими поддержками у 4000 и 1730 пунктов, при закреплении ниже которых можно ожидать ускорения падения в район как минимум 3950 и 1680 пунктов.

С фундаментальной точки зрения насыщенной событиями будет первая половина следующей недели, после чего с четверга американские инвесторы уйдут на празднование Дня благодарения. Темпы роста базового индекса ценового потребления США в октябре (предпочитаемого Федрезервом индикатора инфляции), по средним прогнозам, ускорились с 0,2% м/м до 0,4%, что увеличит риски ужесточения тона ФРС на декабрьском заседании и может негативно сказаться на фондовых настроениях в целом (публикация статистики назначена на среду). Одной из наиболее актуальных опасностей для рынка нефти при этом остается реализация стратегических резервов в США и странах Азии или как минимум дальнейших призывов властей США по снижению цен на бензин.

По словам руководителя отдела управления акциями "Сбер управление активами" Евгения Линчика, рынок акций завершил неделю снижением вслед за нефтяными котировками Brent, которые опустились ниже $80 за баррель второй раз за неделю после локального отскока до $82 за баррель. На следующей неделе ожидается смешанная динамика, которая будет определяться в первую очередь динамикой цен на энергоносители, внешней конъюнктурой и геополитическими факторами. Ориентир по рублевому индексу МосБиржи - 4000-4200 пунктов, по долларовому индексу РТС - 1700-1900 пунктов.

Новости о коронавирусе снова выходят на первый план

Кроме того, на первый план вновь выходят новости вокруг COVID-19 из-за сезонного роста заболевших. В Европе ряд стран вводят новые ограничения для невакцинированных и начинают применять ревакцинацию. Австрия в пятницу ввела локдаун, Германия также намерена ввести карантинные ограничения в случае необходимости.

На следующей неделе из важных макроданных стоит отметить публикацию индексов PMI в США, которые могут добавить позитивного сантимента в контексте более уверенного восстановления экономики. Также будет опубликован показатель ВВП в США за третий квартал: рост выше ожиданий может оказать давление на цены US Treasuries вследствие снижения необходимости избыточного стимулирования экономики. Также в конце недели выйдет протокол заседания ФРС, в котором интересно будет узнать мнение членов ФРС по росту вмененной инфляции в США, рассчитываемой с помощью доходностей государственных облигаций, индексируемых на инфляцию, отмечает Линчик.

Как отмечает ведущий аналитик Промсвязьбанка Алексей Головинов, переход к резкому падению стоимости нефти вкупе с "фактором пятницы" (ряд участников торгов закрывают или сокращают позиции перед выходными) привели к тому, что индекс МосБиржи опускался к отметке 4000 пунктов, при этом опережающие темпы снижения демонстрировал финансовый сектор. Доходность 5-летних ОФЗ выросла до значений конца 2016 года, на фоне чего давление продавцов увело бумаги Сбербанка на уровни конца сентября.

Есть опасения, что на следующей неделе цены на нефть продолжат корректироваться вниз, из-за чего негативный сантимент на российском рынке, с точечным спросом на отдельные ликвидные бумаги, может сохраниться. На этом фоне индекс МосБиржи может опуститься ниже 4000 пунктов, считает аналитик.

В пятницу в Азии преобладала позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 0,5%, китайский индекс Shanghai Composite - на 1,1%, гонконгский Hang Seng потерял 1,1%), однако Европа развернулась вниз (индексы DAX, FTSE, CAC 40 теряют 0,5-0,6%), в США динамика смешанная (индекс S&P 500 снижается на 0,1%, Nasdaq вырос на 0,5%).

Япония ожидает, что премьер-министр страны Фумио Кисида представит новый пакет стимулов, в который, в частности, войдут меры для смягчения негативных экономических последствий роста цен на энергоносители, пишет Bloomberg.

Объем нового пакета мер поддержки экономики может составить рекордные 55,7 трлн иен ($487 млрд), отмечает Trading Economics.

Розничные продажи в Великобритании в октябре выросли на 0,8%, тогда как ожидался подъем на 0,5%.

Вместе с тем, цены производителей в Германии в октябре увеличились на 18,4% в годовом выражении (максимальный рост с ноября 1951 года) при прогнозах роста на 16,2% после сентябрьского подъема на 14,2%, сообщает Trading Economics. Ускорение темпов роста цен производителей в Германии обусловлено, главным образом, скачком стоимости энергоносителей, сохраняющимися проблемами в цепочках поставок, а также низкой базой для сравнения.

Ситуация на нефтяном рынке

На нефтяном рынке цены вернулись к снижению после локальной коррекции, давление оказывают сигналы, что США и Китай готовятся приступить к продаже сырья из стратегических резервов.

В пятницу стоимость январских фьючерсов на Brent к 18:50 по Москве составила $79,14 за баррель (-2,6% и +1,2% в четверг), декабрьская цена WTI - $76,58 за баррель (-3,1% и +0,8% накануне; срок действия декабрьских контрактов истекает в пятницу).

Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден, рассматривающий продажу нефти из стратегического резерва (Strategic Petroleum Reserve, SPR), призвал Пекин к скоординированным действиям.

Китай в этом году уже открывал свои стратегические резервы, чтобы снизить цены на нефть в стране. В четверг представитель Национального управления по продовольствию и стратегическим резервам (NFSRA) сообщила агентству Bloomberg, что в данный момент ведомство работает над тем, чтобы вновь начать продажи из резервов. В скором времени NFSRA опубликует информацию относительно объемов и сроков продаж нефти, отметила она.

Тем временем, агентство Reuters сообщило со ссылкой на свои источники, что Байден также призвал Индию и Японию рассмотреть возможность продажи сырья из резервов, чтобы ослабить давление на рынок.

"Второй эшелон" МосБиржи

Во "втором эшелоне" на Московской бирже лидерами отката выступили акции "Мечела" (-7,6%), ПАО "Куйбышевазот" (-5,6%), ПАО "Челябинский металлургический комбинат" (-5%), "Нижнекамскнефтехима" (-4,8%), "ТГК-14" (-4,7%), расписки Mail.ru Group (-4%).

Выросли акции "Ижстали" (+14,9% и +9,8% "префы"), ПАО "Ренессанс Страхование" (+4,2%), ПАО "Липецкая энергосбытовая компания" (+4%), инвестхолдинга SFI (+3,4%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 151,88 млрд рублей (из них 30,54 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома", 20,64 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 13,94 млрд рублей на акции "Магнита").