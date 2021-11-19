Песков счел вмешательством планы конгрессменов США не признавать Путина президентом

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - В Кремле назвали беспрецедентной инициативу конгрессменов США, которые предлагают не признавать Владимира Путина президентом России после мая 2024 года.

По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, документ является демонстрацией того, что США официально вмешиваются во внутренние дела других государств.

"Каждый раз нам кажется, что ничего более нелепого, ничего более агрессивного, недружественного и неконструктивного с той стороны океана больше прийти не может, и каждый раз мы ошибаемся - приходит, к сожалению", - сказал Песков журналистам, комментируя соответствующую резолюцию конгрессменов США.

В Кремле отметили, что это "неприемлемо". "Мы считаем неприемлемыми подобные инициативы конгрессменов, мы считаем это вмешательством в наши дела, и мы убеждены, что только россияне могут определять, кто и когда должен быть президентом РФ", - отметил пресс-секретарь президента.

Парламентарии ни одной другой страны мира, добавил он, не имеют никакого права претендовать на это.

Песков подчеркнул, что эта инициатива настолько неудачна, что в ответных заявлениях нет необходимости.

Конгрессмены Стив Коэн и Джо Уилсон внесли в палату представителей конгресса США предложение не признавать президента России Владимира Путина главой российского государства, если он решит баллотироваться на новый срок в 2024 году.

Документ в случае принятия будет носить характер рекомендации.