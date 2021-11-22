Киев и ЕК выступили против исключений из законодательства ЕС для "Северного потока 2"

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Украина, Еврокомиссия и ряд стран Евросоюза убеждены, что для "Северного потока 2" не должно быть никаких исключений из европейского законодательства, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Украина вместе с рядом стран ЕС и Еврокомиссией настаивает, что "Северный поток 2" должен быть полностью подчинен не только духу, но и букве Третьего энергетического пакета ЕС. Мы работаем над тем, чтобы России не удалось превратить "Северный поток 2" в северное оружие", - заявил он в эфире телеканала Украина 24 в воскресенье.

Кулеба добавил, что "Украина вместе с европейскими партнерами существенно затормозила реализацию этого проекта и выиграла много времени для лучших условий по противостоянию с Россией".

"Мы видим усилия юристов и лоббистов РФ, которые пытаются найти щели в европейском законодательстве и создать какие-то особые условия для "Северного потока 2". Но мы настаиваем, что исключений быть не должно", - подчеркнул он.

Третий энергетический пакет предусматривает либерализацию газового и электрического рынков ЕС.