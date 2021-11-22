Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Киев и ЕК выступили против исключений из законодательства ЕС для "Северного потока 2"

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Украина, Еврокомиссия и ряд стран Евросоюза убеждены, что для "Северного потока 2" не должно быть никаких исключений из европейского законодательства, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Украина вместе с рядом стран ЕС и Еврокомиссией настаивает, что "Северный поток 2" должен быть полностью подчинен не только духу, но и букве Третьего энергетического пакета ЕС. Мы работаем над тем, чтобы России не удалось превратить "Северный поток 2" в северное оружие", - заявил он в эфире телеканала Украина 24 в воскресенье.

Кулеба добавил, что "Украина вместе с европейскими партнерами существенно затормозила реализацию этого проекта и выиграла много времени для лучших условий по противостоянию с Россией".

"Мы видим усилия юристов и лоббистов РФ, которые пытаются найти щели в европейском законодательстве и создать какие-то особые условия для "Северного потока 2". Но мы настаиваем, что исключений быть не должно", - подчеркнул он.

Третий энергетический пакет предусматривает либерализацию газового и электрического рынков ЕС.

Украина ЕС Северный поток 2

Новости по теме

Новости

"Мосбиржа" возобновит торги облигациями "Роснано" в понедельник

Квазисуверенный долг с нанопокрытием. Обобщение

Квазисуверенный долг с нанопокрытием. Обобщение
Пандемия коронавируса

Бизнес-сообщество предложило отменить часть ограничений после ввода QR-кодов

Марафон ВТБ в ритейле закончен. Обзор

"Аэрофлот" повысит топливный сбор на всех рейсах

"Аэрофлот" повысит топливный сбор на всех рейсах

Граждане ЕАЭС получат равные возможности при обращении за кредитами

X5 Group объявила о запуске финансовых сервисов "X5 Банк"

X5 Group объявила о запуске финансовых сервисов "X5 Банк"

Первая партия серверов "Яндекса" выпущена в РФ

Первая партия серверов "Яндекса" выпущена в РФ
Пандемия коронавируса

Пандемия COVID-19 лишила работы в туризме более полутора миллионов жителей Азии

Пандемия COVID-19 лишила работы в туризме более полутора миллионов жителей Азии

На повышение МРОТ и прожиточного минимума из бюджета направят 30 млрд рублей

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });