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Киев заявил, что ЕК готова консультироваться с Украиной по вопросам сертификации СП 2

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Еврокомиссия готова консультироваться с Украиной в процессе подготовки ее вывода относительно проекта решения Федерального сетевого агентства Германии Bundesnetzagentur о сертификации "Северного потока 2", сообщает в четверг украинское министерство энергетики со ссылкой на еврокомиссара по вопросам энергетики Кадри Симсон.

"Таким образом, Украина станет активным участником процесса сертификации не только политически, но и юридически", - подчеркнули в Минэнерго, отметив, что соответствующие договоренности были достигнуты в ходе встречи министра энергетики Украины Германа Галущенко с Симсон.

Кроме того, согласно сообщению, украинскую сторону пригласили принять участие в "группе риска", созданной в соответствии с Регламентом о безопасности поставок, состоящей исключительно из стран-членов ЕС. Целью заседания этой группы станут консультации относительно состояния энергобезопасности на Украине, отработка совместных решений и взаимопомощь с европейскими странами в кризисных ситуациях.

"Мы очень ценим поддержку Украины со стороны наших европейских партнеров. Привлечение Украины к подготовке вывода комиссии по сертификации СП 2 и европейской "группе риска" подтверждает, что наше государство является равноправным партнером Европы в сфере энергетики", - отметил Галущенко.

По его словам, Украина имеет качественную экспертизу в сфере транспортировки газа, оперирования большими объемами газа и пониманием того, как Россия может нарушать европейские правила. "Поэтому привлечение Украины к европейским процессам обеспечения энергобезопасности будет выгодным как для Украины, так и для Европы", - подчеркнул министр.

Федеральное сетевое агентство Германии в минувший вторник сообщило, что временно приостановило процедуру сертификации "Северного потока 2" до завершения создания дочерней компании швейцарской Nord Stream 2 AG для эксплуатации национального участка магистрали и передачи ей основных активов и кадровых ресурсов.

Украина Еврокомиссия Северный поток 2

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