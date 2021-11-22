Цена Brent опустилась до $78,68 за баррель

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Нефть дешевеет в понедельник на растущих ожиданиях, что США, Китай и Япония начнут продажу сырья из своих резервов, чтобы опустить цены на энергоносители и сдержать инфляцию.

Ранее сообщалось, что американский президент Джо Байден рассматривает продажу нефти из стратегического резерва (Strategic Petroleum Reserve, SPR). Кроме того, на прошлой неделе стало известно, что аналогичный шаг готовит Пекин.

В минувшие выходные японская газета Yomiuri сообщила, что Токио может сделать совместное заявление с Вашингтоном, касающееся этого вопроса, на предстоящей неделе.

Законодательство Японии не разрешает продажу нефти из резервов с целью снижения цен, однако, по данным газеты, запасы как государства, так и частного сектора превышают минимум, определенный законом. Источники газеты отмечают, что власти страны рассматривают возможность продажи части избыточных резервов.

Стоимость январских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:15 по Москве в понедельник составила $78,68 за баррель, что на $0,21 (0,27%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в пятницу эти контракты подешевели на $2,9 (2,35%) - до $78,89 за баррель.

Цена фьючерсов на WTI на январь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составила к этому времени $75,82 за баррель, что на $0,12 (0,16%) ниже итогового значения предыдущей сессии. На закрытие торгов в пятницу стоимость этих контрактов опустилась на $2,47 (3,2%) и составила $75,94 за баррель.

Между тем, введение новых карантинных ограничений в Европе показывает, что темпы роста глобального спроса на нефть могут оказаться более слабыми, чем ожидалось, и это заставляет некоторых экспертов сомневаться в том, что Штаты все же прибегнут к продаже сырья из SPR.

"США ведут разговоры об этом уже несколько недель, но пока так ничего и не произошло", - отмечает основатель Vanda Insights Вандана Хари. "Тот факт, что Вашингтон ничего не предпринял, пока нефть была на многолетних максимумах, говорит, что они вряд ли сделают этот шаг. Цены на нефть опускаются на фоне введения новых ограничений в Европе. Это значит, что давление на рынок ослабевает", - отмечает она.