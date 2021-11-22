Акционерам Ozon предложили сменить независимого члена совета директоров

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Ozon может сменить одного независимого директора в совете директоров. Это следует из повестки годового собрания акционеров компании.

Акционерам предлагается избрать в совет директоров Нилеша Лакхани – вместо управляющего партнера Princeville Capital Эммануэля ДеСоуза.

Лакхани является председателем совета директоров туристической компании Despegar. В прошлом он также входил в совет директоров Qiwi (2013-2014 гг) и являлся финдиректором "Яндекса" (2007-2010 гг).

Предполагается, что остальные члены совета директоров будут переизбраны.

Совет директоров компании состоит из 9 человек и включает двух представителей Baring Vostok – старшего партнера фонда Елену Ивашенцеву и партнера Дмитрия Каменского, двух представителей от ПАО АФК "Система" – главу корпорации Владимира Чирахова и управляющего партнера Алексея Каткова.

Также в совет входят управляющий партнер UFG Asset Management Чарльз Райан, гендиректор Ozon Александр Шульгин, инвестпартнер SoftBank Investment Advisors (SoftBank Vision Fund) Лидия Джетт, старший вице-президент американского картографического сервиса Mapbox Питер Сирота.

Годовое собрание акционеров Ozon запланировано на 23 декабря.