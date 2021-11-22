ВТБ предоставил птицефабрике "Роскар" 1,3 млрд руб. на модернизацию производства

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - ВТБ открыл кредитную линию АО "Птицефабрика Роскар" на сумму 1,3 млрд рублей на срок до 7 лет, сообщает пресс-служба банка.

Средства будут направлены на модернизацию птицеводческого комплекса компании и приобретение нового оборудования.

Птицефабрика "Роскар" в 2021-2022 годах реализует проект стоимостью 1,6 млрд рублей. Он охватит всю технологическую цепочку предприятия: будут модернизированы пять птичников, участок сортировки и упаковки яиц и цех по глубокой переработке яиц. В результате объем производства яиц в 2023 году будет увеличен на 16% - до 1,6 млрд штук, мощность переработки - в два раза.

"Роскар" - один из крупнейших российских производителей яйца и продуктов его переработки, а также мяса птицы и полуфабрикатов. Продукция фабрики, ассортимент которой насчитывает более четырехсот позиций, представлена на рынках Санкт-Петербурга, Москвы, Северо-Западного региона, а также Центрального и Южного федеральных округов. Объем производства яиц в 2021 году составит 1,37 млрд штук.

Согласно отчету компании за 2020 год, ПАО "Птицефабрика Роскар" на 99,99% принадлежит Валерию Горячеву, на 0,00000012% - Александре Смирновой.

ВТБ по итогам третьего квартала 2021 года занимает 2-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".