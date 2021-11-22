Цена WTI опустилась до минимума за семь недель

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Цены на нефть продолжают снижаться в ходе дневных торгов в понедельник.

WTI накануне подешевела до минимума за семь недель, Brent - до минимума за восемь недель на растущих ожиданиях, что США, Китай и Япония начнут продажу сырья из своих резервов, чтобы опустить цены на энергоносители и сдержать инфляцию.

Стоимость январских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:05 по Москве в понедельник составила $78,35 за баррель, что на $0,54 (0,71%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии.

Цена фьючерсов на WTI на январь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составила к этому времени $75,82 за баррель, что на $0,12 (0,16%) ниже итогового значения предыдущей сессии.

Премьер-министр Японии Фумио Кисидо на выходных дал понять, что он готов поддержать президента США Джо Байдена в вопросе высвобождения части стратегических резервов для борьбы с ростом цен на нефть. Тем не менее, закон позволяет правительству пользоваться стратегическим резервом только в случае природных катастроф или острого дефицита энергоресурса в стране.

Введение повторных карантинных ограничений в странах Европы из-за новой волны заражений COVID-19 подогревает беспокойство рынка о том, что спрос на нефть может в скором времени упасть.

"Австрия ввела локдаун на прошлой неделе. Предприятия в Германии, скорее всего, перейдут на удаленную работу. В Ирландии и Нидерландах людям уже сказали работать из дома. Все это происходит на фоне потенциального решения по продаже нефти из стратегических резервов США и Китая", - отметили аналитики ANZ.