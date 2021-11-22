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Нефть Brent подорожала до $79,35 за баррель

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Цены на нефть перешли к росту в ходе торгов в понедельник после первоначального подъема.

Стоимость январских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:25 в понедельник составляет $79,35 за баррель, что на $0,46 (0,58%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.

Цена фьючерсов на WTI на январь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $76,25 за баррель, что на $0,31 (0,41%) выше итогового значения предыдущей сессии.

Между тем на нефтяные котировки продолжает оказывать давление ряд факторов.

ЭкономикаЦена WTI опустилась до минимума за семь недельЧитать подробнее

WTI накануне подешевела до минимума за семь недель, Brent - до минимума за восемь недель на растущих ожиданиях, что США, Китай и Япония начнут продажу сырья из своих резервов, чтобы опустить цены на энергоносители и сдержать инфляцию.

Премьер-министр Японии Фумио Кисидо на выходных дал понять, что он готов поддержать президента США Джо Байдена в вопросе высвобождения части стратегических резервов для борьбы с ростом цен на нефть. Тем не менее, закон позволяет правительству пользоваться стратегическим резервом только в случае природных катастроф или острого дефицита энергоресурса в стране.

Введение повторных карантинных ограничений в странах Европы из-за новой волны заражений COVID-19 подогревает беспокойство рынка о том, что спрос на нефть может в скором времени упасть.

"Австрия ввела локдаун на прошлой неделе. Предприятия в Германии, скорее всего, перейдут на удаленную работу. В Ирландии и Нидерландах людям уже сказали работать из дома. Все это происходит на фоне потенциального решения по продаже нефти из стратегических резервов США и Китая", - отметили аналитики ANZ.

нефть

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