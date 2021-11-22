Капитализация рынка акций РФ в понедельник снизилась на 2,17%

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен по итогам торгов в понедельник на "Московской бирже" составила 64,371 трлн рублей ($884,688 млрд по официальному курсу ЦБ РФ).

Таким образом, по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня капитализация снизилась на 1430,953 млрд рублей, или на 2,17%

Лидерами рыночной стоимости являются "Газпром" (8,045 трлн рублей), "Сбербанк" (7,445 трлн рублей), "Роснефть" (6,370 трлн рублей).

На 30 декабря 2020 года капитализация составляла 51,392 трлн рублей, то есть с начала года показатель вырос на 25,26%.