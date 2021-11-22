Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Капитализация рынка акций РФ в понедельник снизилась на 2,17%

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен по итогам торгов в понедельник на "Московской бирже" составила 64,371 трлн рублей ($884,688 млрд по официальному курсу ЦБ РФ).

ЭкономикаПадение рынка акций РФ стало рекордным с апреля 2020 годаЧитать подробнее

Таким образом, по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня капитализация снизилась на 1430,953 млрд рублей, или на 2,17%

Лидерами рыночной стоимости являются "Газпром" (8,045 трлн рублей), "Сбербанк" (7,445 трлн рублей), "Роснефть" (6,370 трлн рублей).

На 30 декабря 2020 года капитализация составляла 51,392 трлн рублей, то есть с начала года показатель вырос на 25,26%.

рынок акций

Новости по теме

Новости

"Газпром" остановит поставки газа в Молдавию через 2 суток из-за неоплаты

"Газпром" остановит поставки газа в Молдавию через 2 суток из-за неоплаты

Тринадцать иностранных компаний должны будут к 1 января открыть свои офисы в РФ

Падение рынка акций РФ стало рекордным с апреля 2020 года

Цена дизтоплива на АЗС Москвы перегнала стоимость 95-го бензина

Цена дизтоплива на АЗС Москвы перегнала стоимость 95-го бензина

Евро превысил отметку в 84 рубля впервые с 6 октября

Эксперт допустил подорожание красной икры на 12-15% к Новому году

Эксперт допустил подорожание красной икры на 12-15% к Новому году

ЦБ приостанавливал торги облигациями "Роснано" из-за обсуждения реструктуризации долга

Песков переадресовал вопрос о платежеспособности "Роснано" в правительство

Песков переадресовал вопрос о платежеспособности "Роснано" в правительство

Падение индекса МосБиржи стало рекордным за год

Падение индекса МосБиржи стало рекордным за год

"Газпром" на этой неделе по-прежнему не будет продавать газ на своей площадке

"Газпром" на этой неделе по-прежнему не будет продавать газ на своей площадке
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });