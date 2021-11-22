Падение рынка акций РФ стало рекордным с апреля 2020 года

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ в понедельник ускорил падение под давлением массовых распродаж из-за геополитической напряженности вокруг России и смешанных сигналов с внешних фондовых площадок; индексы РТС и МосБиржи откатились к уровням конца августа, показав максимальное падение с апреля 2020 года.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 3872,77 пункта (-3,6%), индекс РТС - 1628,1 пункта (-5,6%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" упали в пределах 8,3%.

Доллар подскочил до 74,94 рубля (+1,5 рубля).

Подешевели акции "Яндекса" (-8,3%), расписки TCS Group (-6,4%), бумаги ПАО "Полюс" (-5,5%), Сбербанка (-5,2% и -3,9% "префы"), "Московской биржи" (-4,9%), UC Rusal (-4,7%), АФК "Система" (-4,3%), Polymetal (-3,8%), "Газпрома" (-3,7%), "НОВАТЭКа" (-3,6%), "Интер РАО" (-3,6%), "АЛРОСА" (-3,5%), расписки OZON (-3,4%), бумаги "Сургутнефтегаза" (-3% и -1,3% "префы"), "Магнита" (-3%), ВТБ (-2,9%), "ММК" (-2,5%), "Татнефти" (-2,4%), "Газпром нефти" (-1,9%), "Норникеля" (-1,5%), "НЛМК" (-1,4%), "Аэрофлота" (-1,3%), "Роснефти" (-1,2%), "МТС" (-1%), "ЛУКОЙЛа" (-0,8%), "Северстали" (-0,4%), "РусГидро" (-0,2%).

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, индексы МосБиржи и РТС ускорили падение и опустились к минимумам с конца августа после сообщений СМИ в отношении возможного вторжения РФ на Украину в начале 2022 года (по мнению разведки США). Геополитические риски и ужесточение тона западных стран в отношении России пока заставляют инвесторов забыть о внешних факторах. Кроме того, неясной и тревожной для всего рынка стала ситуация с долгами "Роснано" и приостановкой торгов ее облигациями в конце прошлой недели.

Индексы МосБиржи и РТС продвигаются к среднесрочным целям падения, представленным районами 3680 и 1540 пунктов соответственно (нижние полосы Боллинджера недельных графиков). Краткосрочно рынок сильно перепродан, но до улучшения фундаментальных факторов отскока наверх ждать не приходится. Ориентир по индексу МосБиржи на вторник - 3800-3950 пунктов.

На мировых фондовых биржах в начале новой недели преобладает умеренный оптимизм, который для российского рынка остался незамеченным в связи с внутренними сигналами. В ближайшие дни не исключены попытки технического отскока наверх, но в целом до прояснения ситуации с "Роснано" и ослабления геополитической напряженности над российскими активами будет висеть угроза дальнейших распродаж. Золотодобытчики в понедельник не смогли защитить от падения в связи с динамикой самого металла, но если золото устоит выше $1820 за унцию, акции вскоре может ждать восстановление. "Полюс" во вторник представит финансовые результаты за III квартал по МСФО, которые должны показать сохранение стабильного состояния компании, отмечает Кожухова.

Как отмечает ведущий аналитик "Открытие Research" по глобальным исследованиям Андрей Кочетков, российский рынок акций в понедельник самозабвенно упал под грузом накопившегося негатива. Индекс МосБиржи не только ушел глубоко под уровень 4000 пунктов, но и пробил отметку 3900 пунктов. Следующая зона поддержки располагается в диапазоне 3800-3820 пунктов.

Поводов для снижения оказалось достаточно много. Все большее число представителей ФРС говорит о более скором сокращении покупки облигаций, чтобы приступить к повышению ставки. В ЦБ РФ также говорят о решимости в борьбе с инфляцией, а рынок ОФЗ закладывает 100 базисных пунктов повышения - до 8,5% годовых. Очередная волна COVID-19 захлестывает Европу, США и Азию, напоминая о весне 2020 года, когда произошло резкое падение деловой активности и спроса на сырьевые активы. Плюс к этому геополитические истории с российским подтекстом. Пока они не получают какого-либо развития или подтверждения, но явно нервируют инвесторов. В том же ключе можно рассматривать ситуацию с облигациями "Роснано", хотя никто не допускает мысли о банкротстве госкомпании. Тем не менее, на рынке почти нет позитива, кроме стабильности цен на нефть и металлы.

Говорить о влиянии каких-либо корпоративных новостей в данной ситуации особого смысла не имеет. Рынок должен нащупать баланс риска и доходности в сложившихся условиях. Однако такой баланс может оказаться заметно ниже, чем текущие значения индексов. Перспектива высокой доходности рублевых облигаций и депозитов может оказать существенное влияние на поведение частных инвесторов, которые были основной силой повышения индексов акций.

Нефть торговалась в легком минусе, давление в этом секторе идет как со стороны факторов потребления, так и поставок. Наиболее неприятным для нефти может стать серия карантинных мер в Европе: Австрия уже с понедельника ушла на общенациональный карантин, подобные меры рассматриваются в Германии, Голландии, Франции. Если это произойдёт, то рынок естественным образом сократит потребление нефти.

Тем временем, американский рынок спокойно воспринимает коронавирусные проблемы Европы. Как правило, на неделе перед Днем благодарения американский рынок демонстрирует позитивную динамику. На текущей неделе президент Джо Байден также назовет следующего кандидата на должность председателя ФРС. Им может стать как и нынешний глава регулятора Джером Пауэлл, так и управляющая Лейл Брейнард. Во вторник президент США Байден будет говорить об экономике и борьбе с инфляцией, можно ожидать запросов к ФРС о более жесткой политике, полагает Кочетков.

По словам главного аналитика Промсвязьбанка Егора Жильникова, рынок акций РФ в понедельник испытал самый сильный удар в 2021 году - фронтальному снижению ликвидных бумаг и сохранению высокой торговой активности (объем торгов акциями в 1,5 раза превысил среднемесячный показатель) способствовали растущие страновые риски. Так, распродажи российских акций сопровождались сильным ростом CDS и доходности гособлигаций (на что резким падением отреагировали акции банков), указывая на сокращение позиций зарубежными участниками торгов. Внешний фон понедельника не оправдывал столь сильного падения индекса МосБиржи: цены на нефть марки Brent находятся под незначительным давлением, фондовые рынки emerging markets преимущественно подросли.

С заметным опережением снижался финансовый сектор, усилились распродажи бумаг и нефтегазового сектора, где "хуже рынка" выглядели "Газпром" и "НОВАТЭК", но сдержанную динамику показали акции "ЛУКОЙЛа" и "Роснефти".

Акции "РусГидро" смогли показать рост вопреки неблагоприятной общерыночной конъюнктуре - бумаги выступают защитным активом у инвесторов в условиях скорой публикации финансовой отчетности (25 ноября), которая ожидается довольно неплохой.

В целом, отечественный фондовый рынок уже выглядит перепроданным, однако инерционно повышенная волатильность и давление на "фишки" могут сохраниться. Закрепление индекса МосБиржи ниже рубежа 3900 пунктов открывает ему дорогу к отметке 3700 пунктов, способной выступить более надежной опорой рынку. В ближайшие дни поддержка индексу может прийти от металлургов - этот сегмент может выглядеть "лучше рынка" ввиду стабильных цен на реализуемое сырье, а также дороговизны доллара, считает аналитик.

По словам эксперта по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрия Бабина, над рублевыми активами сгустились геополитические тучи.

На прошедших выходных произошло усиление антироссийской риторики на Западе, а также появились новые санкционные инициативы американских законодателей, направленные против России. Хотя мало кто верит в развитие этой ситуации по худшему сценарию, негативный информационный фон заставляет многих фиксировать прибыль в российских акциях, в том числе зарубежных инвесторов, наиболее остро реагирующих на подобную новостную повестку.

В итоге рынок акций ощутимо просел, преодолев поддержки у 3-месячных минимумов: пробиты 3900 пунктов для индекса МосБиржи и 1663 пункта для индекса РТС. Относительная слабость делает рынок уязвимым перед ухудшением внешнего фона, которое способно привести к откату на более низкие уровни.

По оценке главного экономиста ИК "Русс-инвест" Александра Арутюняна, в понедельник индекс МосБиржи пробил вниз диапазон поддержки 3975-3995 пунктов, который выступал первоначальной целью коррекции, стартовавшей в конце октября. Следующей целью коррекции выступает диапазон 3815-3835 пунктов по индексу МосБиржи, считает эксперт.

В Азии в понедельник динамика индексов акций была смешанной (японский Nikkei 225 вырос на 0,1%, китайский Shanghai Composite - на 0,6%, гонконгский Hang Seng снизился на 0,4%), растет Европа после дневной просадки (индексы DAX, FTSE, CAC 40 растут на 0,1-0,6%), плюсуют США (индексы растут на 0,7-0,9%).

Народный банк Китая (НБК) сохранил неизменной базовую процентную ставку по кредитам (loan prime rate, LPR) по итогам девятнадцатого месяца подряд. Годовая LPR оставлена на уровне 3,85% годовых. В последний раз НБК снижал эту ставку в апреле 2020 года. Ставка по пятилетним кредитам сохранена на отметке 4,65%, сообщил НБК.

В Австрии с 22 ноября объявлен общенациональный локдаун. Кроме того, министр здравоохранения Германии Йенс Шпан не исключил возможности введения аналогичных мер из-за ухудшения ситуации с заболеваемостью в стране и в соседней Австрии.

На нефтяном рынке вечером корректируются вверх после отката на ожиданиях, что США, Китай и Япония начнут продажу сырья из своих резервов, чтобы опустить цены на энергоносители и сдержать инфляцию.

Стоимость январских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $79,74 за баррель (+1,1% и -2,4% в пятницу), январская цена WTI - $76,71 за баррель (+1% и -3,2% в пятницу).

Ранее сообщалось, что Байден рассматривает продажу нефти из стратегического резерва (Strategic Petroleum Reserve, SPR). Кроме того, на прошлой неделе стало известно, что аналогичный шаг готовит Пекин.

В минувшие выходные японская газета Yomiuri сообщила, что Токио может сделать совместное заявление с Вашингтоном, касающееся этого вопроса, на предстоящей неделе.

Законодательство Японии не разрешает продажу нефти из резервов с целью снижения цен, однако, по данным газеты, запасы как государства, так и частного сектора превышают минимум, определенный законом. Источники газеты отмечают, что власти страны рассматривают возможность продажи части избыточных резервов.

Между тем, введение новых карантинных ограничений в Европе показывает, что темпы роста глобального спроса на нефть могут оказаться более слабыми, чем ожидалось, и это заставляет некоторых экспертов сомневаться в том, что Штаты все же прибегнут к продаже сырья из SPR.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами отката выступили акции "Объединенной вагонной компании" (-7,3%), ПАО "Владимирский химический завод" (-7,3%), банка "Кузнецкий" (-7,2%), "префы" "Мечела" (-6,6%), бумаги ПАО "Соликамский магниевый завод" (-6,2%), "Белона" (-5,9%), ПАО "Группа Черкизово" (-5,7%), ПАО "Белуга групп" (-5,7%), ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (-5,5%).

Подорожали бумаги "Ижстали" (+37,9% и +9,9% "префы"), ПАО ПАО "Ставропольэнергосбыт" (+5%), "Туймазинский завод автобетоновозов" (+2,8%), "СПБ биржи" (+2,3%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 202,72 млрд рублей (из них 44,56 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома", 41,08 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 10,65 млрд рублей на акции "ЛУКОЙЛа").