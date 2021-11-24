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Госдума приняла закон, разрешающий ЦБ вводить лимиты на выдачу потребкредитов

Госдума приняла закон, разрешающий ЦБ вводить лимиты на выдачу потребкредитов
Фото: Максим Стулов/Ведомости/ТАСС

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Госдума приняла в окончательном, третьем чтении закон о наделении ЦБ правом вводить макропруденциальные лимиты для банков и микрофинансовых организаций при выдаче потребительских кредитов и займов.

Документ (N1135194-7) был внесен в парламент в марте группой депутатов.

Банк России на основании решения совета директоров сможет устанавливать для банков и микрофинансовых организаций максимально допустимую долю отдельных видов кредитов (займов). В частности, речь идет о необеспеченных потребительских кредитах и займах, за исключением образовательных кредитов и кредитов инвалидам на приобретение средств реабилитации и их лечение.

Дифференциация лимитов будет устанавливаться в зависимости от статуса организации - банк с универсальной лицензией, банк с базовой лицензией и микрофинансовая организация.

Лимиты будут устанавливаться с учетом одной или нескольких характеристик: показателя долговой нагрузки (ПДН), срока кредита, категории и суммы кредита (займа).

ЦБ перечислил факторы, которые он будет учитывать при введении лимитов:

- высокий рост в течение двух кварталов подряд потребительских кредитов или займов заемщикам с определенным уровнем ПДН (цифровые ориентиры в проекте указания ЦБ не прописаны - ИФ);

- рост потребительских кредитов за 12 месяцев опережает рост доходов населения за аналогичный период;

- рост за последние 12 месяцев доли потребкредитования с просрочкой более 90 дней превышает среднеарифметический размер задолженности по потребкредитам за аналогичный период;

- увеличение доли потребкредитов со сроком возврата свыше 5 лет в течение двух кварталов подряд.

Решения совета директоров ЦБ о введении или сокращении ранее установленных лимитов будут вступать в силу не ранее одного месяца с момента опубликования. При этом решение об отмене или смягчении лимитов будет вступать в силу в срок, обозначенный в релизе ЦБ.

Если банк или МФО превысит макропруденциальный лимит, Банк России вправе уменьшить для них значение МПЛ, установить повышенные значения надбавок к коэффициентам риска или применить иные допустимые законом меры реагирования.

Банк России в разъяснениях отмечал, что будет рассматривать вопрос об установлении лимитов одновременно и по банкам, и по МФО, так как рост долговой нагрузки в этих сегментах является фактором системного риска.

Закон вступит в силу с 1 января 2022 года.

Госдума ЦБ РФ

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