ОЭЗ "Алабуга" запланировала инвестировать в проекты резидентов 200 млрд руб за 5 лет

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Особая экономическая зона "Алабуга" (Татарстан) планирует инвестировать в проекты своих резидентов 200 млрд рублей в ближайшие 5 лет, соответствующий план принят наблюдательным советом в понедельник, сообщила пресс-служба ОЭЗ.

"Наблюдательный совет "Алабуги" сегодня одобрил прорывной сценарий плана развития "Алабуги", который предполагает соинвестирование в частные проекты в размере 200 млрд рублей в течение 5 лет", - говорится в сообщении.

Эти инвестиции позволят увеличить выручку резидентов ОЭЗ "Алабуга" до 320 млрд рублей в год, количество резидентов до 195, частные инвестиции - до 435 млрд рублей, отмечается в пресс-релизе.

По данным ОЭЗ, к настоящему времени в "Алабуге" создано 33 производства с общим объемом привлеченных частных инвестиций 152 млрд рублей, суммарная выручка резидентов за 9 месяцев 2021 года составила 94 млрд рублей.

"Алабуга"- крупнейшая ОЭЗ промышленно-производственного типа в России, созданная в 2005 году в Елабужском районе Татарстана.