Рубль умеренно снизился к доллару и евро на фоне геополитических рисков

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Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Доллар США и евро умеренно подрастают на "Московской бирже" во вторник утром; рубль снижается к бивалютной корзине вслед за развернувшейся вниз нефтью, а также на фоне сохраняющихся геополитических рисков.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 74,83-74,92 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 74,8875 руб./$1 (+6,75 копеек к уровню предыдущего закрытия). Евро при этом подорожал до 84,14 руб./EUR1 (+29 копеек к закрытию понедельника). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) выросла на 16,76 копеек к уровню закрытия 22 ноября, до 79,05 рубля.

Доллар при этом оказался на 1,44 рубль выше уровня действующего официального курса, евро - на 1,37 рубль выше официального курса.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", снижение валютного курса рубля к доллару и евро на старте торгов 23 ноября обусловлено как негативной динамикой нефтяных цен, так и давлением геополитических факторов. При этом ситуация на мировых рынках капитала также в целом неоднозначная из-за очередной волны роста заболеваемости COVID-19 во многих регионах мира и новых ограничений, вводимых в связи с этим.

Стоимость январских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:01 мск составила $79,35 за баррель, что на 0,44% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составила $76,23 за баррель, снизившись на 0,68% по отношению к закрытию 22 ноября.

Администрация США безотносительно того, будет ли она использовать стратегический запас нефти, призовет ОПЕК увеличивать добычу, заявила представитель Белого дома Джен Псаки. "В любом случае мы будем добиваться от ОПЕК того, чтобы поставки нефти соответствовали спросу", - сказала она журналистам. Псаки напомнила, что подобные переговоры США уже давно ведут с ведущими экспортерами нефти. Она не стала комментировать поступившие ранее сообщения СМИ о планах президента США Джо Байдена использовать часть стратегического запаса, чтобы добиться снижения цен на нефть.

В понедельник о таких планах Байдена сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники. В сообщении отмечалось, что официальное объявление может состояться, самое ранее, уже во вторник, причем одновременно с США об аналогичных мерах, вероятно, сообщат Индия, Япония и Южная Корея. Агентство называет это "беспрецедентным усилием крупных стран-потребителей снизить цены на нефть после того, как страны ОПЕК+ не услышали призывы США существенно нарастить добычу".

Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона во вторник демонстрируют разнонаправленную динамику: гонконгский Hang Seng опускается на 1%, в то время как шанхайский Shanghai Composite прибавляет 0,2%. При этом фьючерс на американский индекс S&P 500 не демонстрирует ярко выраженной динамики, находясь вблизи уровня закрытия предыдущего дня.

Основные индексы американского фондового рынка завершили торги в понедельник без единой динамики после первоначального роста. В центре внимания трейдеров была новость о том, что президент США Джо Байден выдвинул кандидатуру нынешнего главы Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла на второй срок на этом посту. Об этом сообщил Белый дом в понедельник. При этом член совета управляющих ФРС Лейл Брейнард выдвинута на должность его заместителя. На фоне новостей выросли акции крупных американских банков и доходность US Treasuries.

Кроме того, на рубль продолжают давить и новости на санкционную тематику. Так, власти США решили расширить санкционный список, нацеленный против "Северного потока 2", добавив в него компанию и судно, сообщает Bloomberg со ссылкой на Госдеп. В сообщении отмечается, что речь идет о компании Transadria Ltd, которая базируется на Кипре, и о принадлежащем ей судне Marlin. Еще одно судно, Blue Ship, отмечено Госдепом в числе участвующих в работе над "Северным потоком 2". При этом против него санкции не вводятся, так как оно принадлежит структуре, имеющей отношение к властям ФРГ.