Brent подешевела до $79,34 за баррель

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Цены на нефть эталонных марок снижаются в ожидании возможного объявления о том, что США начнут продажи топлива из стратегических резервов, сообщает The Wall Street Journal.

По мнению аналитиков Oanda, это может произойти уже во вторник.

"На мой взгляд, продажи из стратегического резерва, скорее всего, уберут с рынка доллар или два", - полагает аналитик Mizuho Securities Роберт Яугер. При этом он не исключает, что этот шаг уже заложен в котировки.

Представитель Белого дома Джен Псаки заявила, что администрация США безотносительно того, будет ли она использовать стратегический запас нефти, призовет ОПЕК увеличивать добычу. "В любом случае мы будем добиваться от ОПЕК того, чтобы поставки нефти соответствовали спросу", - сказала она журналистам.

Генеральный секретарь Международного энергетического форума (IEF) Джозеф МакМонигл в понедельник заявил, что страны ОПЕК+ будут придерживаться своих текущих планов по наращиванию добычи нефти, но не исключено, что эти планы поменяются в случае непредвиденных факторов, таких как высвобождение стратегических резервов или новых карантинов из-за пандемии.

Январские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:01 по московскому времени 23 ноября подешевели на $0,36 (на 0,45%) - до $79,34 за баррель. В понедельник их цена выросла на $0,81 (на 1%) и составила на закрытие $79,7 за баррель.

Котировки фьючерсов на сорт WTI на январь на электронных торгах на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) утром снижаются на $0,5 (на 0,65%) - до $76,25 за баррель. По итогам предыдущей сессии их цена увеличилась на $0,81 (на 1,1%), завершив день на отметке $76,75 за баррель.