Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Индия планирует продать 5 млн баррелей нефти из стратегических резервов

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Индия планирует продать около 5 млн баррелей нефти из стратегических запасов в рамках скоординированных действий с США и рядом других нефтепроизводителей для того, чтобы ограничить рост цен, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленный источник.

В миреБайден собрался сообщить о решении использовать нефть из стратегического запасаЧитать подробнее

Продажа может состояться в течение недели, при этом Индия и другие производители могут рассмотреть возможность продажи еще нескольких траншей позднее, отметил источник. Нефть будет продана НПЗ, в том числе тем, которыми управляют индийские Mangalore Refinery and Petrochemicals Ltd. и Hindustan Petroleum Corp.

Запланированный на продажу объем соответствует менее чем половине ежедневного объема потребления нефти, однако решение о высвобождении резервов является значимым, поскольку показывает, что потребители готовы объединиться в борьбе с контролем ОПЕК за рынками, пишет Bloomberg.

Президент США Джо Байден также планирует объявить о решении использовать нефть из стратегического запаса страны. Официальное объявление может состояться, самое ранее, уже во вторник, причем одновременно с США об аналогичных мерах, вероятно, сообщат Япония и Южная Корея.

Индия нефть

Новости по теме

Новости

Цена бензина на бирже снижается почти два месяца подряд

Цена газа в Европе снова поднялась выше $1000 за тысячу кубометров

Цена газа в Европе снова поднялась выше $1000 за тысячу кубометров

Индекс Мосбиржи упал ниже 3800 пунктов – минимума с начала августа

Рубль умеренно снизился к доллару и евро на фоне геополитических рисков

Рубль умеренно снизился к доллару и евро на фоне геополитических рисков

США потребуют от ОПЕК увеличения добычи при любом решении по стратегическому запасу нефти

США потребуют от ОПЕК увеличения добычи при любом решении по стратегическому запасу нефти

МВФ продлил программу "stand by" для Украины до июня 2022 года

МВФ продлил программу "stand by" для Украины до июня 2022 года

Госдума рассмотрит поправки в проект федерального бюджета на 2022-2024 годы

Госдума рассмотрит поправки в проект федерального бюджета на 2022-2024 годы

"Молдовагаз" пообещал не допустить прекращения "Газпромом" поставок

"Газпром" остановит поставки газа в Молдавию через 2 суток из-за неоплаты

"Газпром" остановит поставки газа в Молдавию через 2 суток из-за неоплаты

Тринадцать иностранных компаний должны будут к 1 января открыть свои офисы в РФ

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });