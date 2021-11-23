Рынок акций РФ отскочил вверх после провала в начале торгов

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ после провала в начале торгов во вторник и обновления индексами минимумов с начала августа отскочил вверх благодаря закрытию коротких позиций спекулянтами, индекс РТС на фоне укрепления рубля вышел в "плюс".

Так, к 10:30 по Москве индекс РТС вырос до 1630,3 пункта (+0,1%), в начале торгов индикатор падал к 1585 пунктам. Индекс МосБиржи отскочил к 3865,55 пункта (-0,2%) после утреннего провала ниже 3780 пунктов.

Доллар просел до 74,73 рубля (-0,09 рубля).

Динамика основных blue chips на МосБирже смешанная в пределах 2%.

Подорожали акции UC Rusal (+1,7%), ПАО "Полюс" (+1,1%), "префы" "Сургутнефтегаза" (+0,9%), бумаги "Татнефти" (+0,9%), "НОВАТЭКа" (+0,8%), "Норникеля" (+0,8%), "Интер РАО" (+0,7%), "ЛУКОЙЛа" (+0,4%), "АЛРОСА" (+0,1%).

Совет директоров "Норникеля" рекомендовал выплатить 1523,17 рубля на акцию в виде дивидендов за 9 месяцев, сообщила накануне компания. Общий размер выплат ГМК составит 232,84 млрд рублей (около $3,2 млрд), дивиденды получат акционеры по данным на 14 января 2022 года.

"Полюс" в III квартале сократил EBITDA на 11% г/г, до $986 млн, что оказалось чуть лучше прогнозов.