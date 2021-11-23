Индекс Мосбиржи упал ниже 3800 пунктов – минимума с начала августа

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Индекс МосБиржи, один из основных российских фондовых индикаторов, утром во вторник продолжил снижение и пробил очередной круглый рубеж 3800 пунктов под давлением западных распродаж бумаг из-за геополитических рисков вокруг России; индекс РТС откатился ниже 1600 пунктов.

К 10:01 по Москве индекс МосБиржи составил 3 832,91 пункта (-1%), индекс РТС – 1 614,21 пункта (-0,8%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" снизились в пределах 2,5%.

К 10:09 по Москве индекс МосБиржи упал до 3 786,45 пункта (-2,2%), индекс РТС – до 1590,97 пункта (-2,3%), основные blue chips подешевели в пределах 4,2%.

Доллар вырос до 74,97 рубля (+0,15 рубля).

Таким образом, рынок акций РФ на старте торгов во вторник сохранил нисходящий импульс начала недели на фоне геополитической напряженности, подешевевшей нефти и смешанных сигналов с внешних фондовых площадок.

Накануне индекс МосБиржи утром пробил вниз рубеж 4000 пунктов, а к закрытию торгов откатился ниже 3900 пунктов, потеряв 3,6% – рекордное дневное падение с апреля 2020 года. Индекс РТС накануне упал на 5,6% – также максимальное падение за 17 месяцев.

Подешевели расписки TCS Group (-2,5%), акции "Газпрома" (-2,3%), "Яндекса" (-2%), Сбербанка (-1,6% и -1,2% "префы"), ВТБ (-1,6%), "АЛРОСА" (-1,5%), "Роснефти" (-1,3%), расписки OZON (-1,3%), бумаги "Интер РАО" (-1%), "ЛУКОЙЛа" (-0,9%), "ММК" (-0,9%), "Сургутнефтегаза" (-0,8%), "НЛМК" (-0,7%), "Газпром нефти" (-0,7%), "Магнита" (-0,7%), "МТС" (-0,6%), АФК "Система" (-0,6%), "Северстали" (-0,5%), "Аэрофлота" (-0,3%), "НОВАТЭКа" (-0,3%), Polymetal (-0,2%).

Подорожали акции UC Rusal (+2,4%), "Московской Биржи" (+0,8%), ПАО "Полюс" (+0,6%), "Норникеля" (+0,4%), "Татнефти" (+0,2%), "префы" "Сургутнефтегаза" (+0,3%).

Совет директоров "Норникеля" рекомендовал выплатить 1 523,17 рубля на акцию в виде дивидендов за 9 месяцев, сообщила накануне компания. Общий размер выплат ГМК составит 232,84 млрд рублей (около $3,2 млрд), дивиденды получат акционеры по данным на 14 января 2022 года.

"Полюс" в III квартале сократил EBITDA на 11% г/г, до $986 млн, что оказалось чуть лучше прогнозов.

Главный экономист ИК "Русс-инвест" Александр Арутюнян полагает, что участники рынка излишне нервно реагируют на геополитические риски, которые после западных и украинских публикаций СМИ приобретают все более реальные черты информационной войны, способной, при определенных обстоятельствах, перейти в горячую фазу. Если принять во внимание заявление заместителя секретаря совета безопасности России о возможном осуществлении украинскими спецслужбами и радикальными организациями провокаций в отношении России, то вполне возможно, что, если такая провокация произойдет, или если вялотекущая перестрелка в Донбассе перерастет в активные боевые действия, Россия может перейти к осуществлению военного сценария (правда, все официальные российские лица опровергают такую возможность). Остается надеяться, что до этого дело не дойдет.

Ни выдвижение Джерома Пауэлла на второй срок главы ФРС, ни хорошая жилищная статистика в США (судя по объемам продаж, этот год будет лучшим за последние 15 лет) не удержали рынок акций в США от снижения. В Азии динамика индексов акций смешанная (китайский рынок подрос на фоне квартального отчета о денежной политике Народного банка Китая). Учитывая, что индекс МосБиржи после 2-дневного обвала вышел в зону перепроданности (если судить по RSI), появились некоторые условия для отскока, если только геополитика не задавит рынок совсем, считает эксперт.

Как отмечает ведущий аналитик "Открытие Research" по глобальным исследованиям Андрей Кочетков, внешний фон утром во вторник слабо негативный. Индекс МосБиржи вполне способен продолжить свое снижение на фоне негативной динамики сырьевых контрактов и сохраняющегося негативного геополитического потока. Ключевой зоной поддержки для индекса МосБиржи будет диапазон 3800-3820 пунктов.

Германия уточнит ВВП за III квартал. Днем в еврозоне выйдут предварительные индексы деловой активности за ноябрь. Ожидается, что сводный индикатор деловой активности еврозоны снизится до 53,1 пункта в ноябре с 54,2 пункта в октябре. В США, напротив, ожидается рост показателей деловой активности.

В России "Полюс" проведет телеконференцию для инвесторов после публикации отчета по МСФО за III квартал. Отчетность за III квартал также предоставит QIWI. Совет директоров "Татнефти" выдаст рекомендации по дивидендам.

Начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка Евгений Локтюхов ожидает отката индекса МосБиржи к 3800-3850 пунктов.

Мировые рынки в понедельник продолжили плавно снижаться, отыгрывая возобновление роста долларовых ставок и укрепление доллара. Доходность 10-летних UST превысила 1,62% на фоне выдвижения кандидатуры Пауэлла на второй срок (его полномочия на посту главы ФРС заканчиваются в феврале), позволив инвесторам рассчитывать на сохранение анонсируемой политики регулятора и повышение ключевой ставки в середине 2022 года.

Цены на нефть и промышленные металлы остаются под давлением, слабо снижаются фьючерсы на американские индексы. Рынки ожидают публикации предварительных индексов PMI по Европе и США за ноябрь, которые помогут скорректировать оценки ситуации с деловой активностью в условиях распространения коронавируса и повышенной инфляции.

Во вторник давление на ключевые российские "фишки" может несколько ослабнуть, но, скорее всего, сохранится. Есть риск отката индекса МосБиржи в зону 3800-3850 пунктов в первой половине торгов. Рынок уже выглядит перепроданным, формируя условия для отскока в случае стабилизации ситуации на товарных рынках, считает аналитик.

Индексы в США накануне изменились на 0,1-1,3% после роста в начале торгов.

Президент США Джо Байден выдвинул кандидатуру нынешнего главы Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла на второй срок на этом посту, сообщил Белый дом в понедельник. При этом член совета управляющих ФРС Лейл Брейнард выдвинута на должность его заместителя.

Четырехлетний срок службы Пауэлла на посту главы Федрезерва истекает в феврале 2022 года.

На фоне новостей выросли акции крупных американских банков и доходность US Treasuries.

Текущая неделя будет сокращенной: в четверг биржи США будут закрыты в связи с выходным по случаю Дня благодарения.

Тем временем рост активности в экономике США ускорился в октябре после слабого подъема в течение предыдущих месяцев, согласно индексу Федерального резервного банка (ФРБ) Чикаго.

Индикатор Chicago Fed National Activity Index вырос до 0,76 пункта в октябре с минус 0,18 пункта месяцем ранее, тогда как аналитики, опрошенные FactSet, прогнозировали показатель на уровне 0,17 пункта. Положительное значение индекса сигнализирует о росте выше исторического тренда, отрицательное - ниже.

Продажи на вторичном рынке жилья в США в октябре увеличились на максимальные с января 0,8% (до 6,34 млн домов) в годовом выражении. В сентябре перепродажи находились на уровне 6,29 млн. Эксперты в среднем прогнозировали сокращение в прошлом месяце на 1,4% - до 6,2 млн домов, свидетельствуют данные опросов Trading Economics и MarketWatch.

Во вторник в Азии динамика индексов смешанная (биржи Японии закрыты в связи с празднованием Дня благодарности труду, китайский Shanghai Composite подрос на 0,2%, гонконгский Hang Seng теряет 1%), умеренно "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P500 теряет 0,2%).

Участники рынка, похоже, с облегчением встретили новость о повторном выдвижении Пауэлла, пишет MarketWatch. Инвесторы внимательно следят за риторикой и действиями ФРС, ожидая узнать, решится ли американский ЦБ ускорить планы по ужесточению денежно-кредитной политики на фоне ускорения инфляции.

Нефть

Тем временем, на нефтяном рынке во вторник цены вернулись к снижению в ожидании возможного объявления о том, что США начнут продажи топлива из стратегических резервов, сообщает The Wall Street Journal.

Стоимость январских фьючерсов на Brent к 10:01 по Москве во вторник составила $79,1 за баррель (-0,8% и +1% накануне), январская цена WTI – $75,96 за баррель (-1% и +1,1% в понедельник).

Представитель Белого дома Джен Псаки заявила, что администрация США безотносительно того, будет ли она использовать стратегический запас нефти, призовет ОПЕК увеличивать добычу. "В любом случае мы будем добиваться от ОПЕК того, чтобы поставки нефти соответствовали спросу", - сказала она журналистам.

Генеральный секретарь Международного энергетического форума (IEF) Джозеф МакМонигл в понедельник заявил, что страны ОПЕК+ будут придерживаться своих текущих планов по наращиванию добычи нефти, но не исключено, что эти планы поменяются в случае непредвиденных факторов, таких как высвобождение стратегических резервов или новых карантинов из-за пандемии.