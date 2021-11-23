Eurasia Mining задумалась о вторичном листинге на Мосбирже

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Eurasia Mining Plc, владеющая лицензиями на месторождения платины на Кольском полуострове и Урале и листингованная на AIM, рассматривает листинг акций на "Московской бирже", сообщила компания.

Совет директоров активно изучал потенциальные преимущества двойного листинга, включая более легкий доступ к акциям компании для российских инвесторов, но решение пока не принято.

При необходимости совет директоров сделает новые заявления на этот счет. "Хотя директора видят преимущества двойного листинга, приоритетом является реализация нашей стратегии, как было заявлено", - сказал исполнительный председатель Eurasia Кристиан Шаффалицки.

Ранее Eurasia не раз сообщала о подготовке к продаже. Совет директоров Eurasia Mining получил предложение о потенциальном приобретении практически всех активов компании в мае этого года. При этом совет продолжает рассматривать предложения иных интересантов. Потенциальный покупатель активов компании успешно завершил due diligence, сообщила Eurasia Mining в конце октября.

В марте Eurasia Mining получила 75% в юниорной компании "Росгео", владеющей лицензиями на девять перспективных площадей в Мурманской области с запасами 104,6 млн унций платинового эквивалента по ГКЗ.

Ранее Eurasia Mining привлекала "ВТБ Капитал" и китайский CITIC для оценки стратегических вариантов. Одним из претендентов на покупки компании была южноафриканская Lesego Platinum.

Eurasia Mining ведет добычу на месторождении россыпной платины Западный Кытлым в Свердловской области, а также является оператором проекта платиноидов Мончетундра, который включает два месторождения.

Ресурсы Мончетундры составляют 15 млн унций платиноидов с потенциалом роста до 40 млн унций, этот проект может стать одним из самых низкозатратных месторождений в мире, где добыча ведется открытым способом. Eurasia Mining заключила EPC-контракт на обустройство и запуск месторождения с китайской Sinosteel, которая обеспечит привлечение проектного финансирования в размере $150 млн. Мончетундра расположена в 3 км от "Североникеля" (Кольская ГМК "Норникеля"). Добыча на месторождении Западный Кытлым ведется с 2016 года.