ЦБ обеспокоил рост доли микрозаймов с высоким показателем долговой нагрузки

Регулятор думает о повышении коэффициентов риска по ним

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Банк России изучает возможность повышения коэффициентов риска по микрозаймам с высоким показателем долговой нагрузки (ПДН) и займам на сумму до 10 тыс. рублей, говорится в обзоре финансовой стабильности, опубликованном на сайте регулятора.

ЦБ подчеркивает, что, несмотря на введенные ранее регуляторные ограничения, направленные на снижение долговой нагрузки заемщиков микрофинансовых организаций (МФО), за последний год отмечается рост доли займов с повышенным ПДН, а также рост числа самих заемщиков МФО. При этом регулятор отмечает, что доля заемщиков, имеющих только микрозаем, и заемщиков, также имеющих кредит в банке, в совокупном приросте заемщиков примерно сопоставимы - 48,7% и 51,3% соответственно.

"В связи с этим, а также учитывая последовательные ужесточения макропруденциальных надбавок в банковском секторе, в целях ограничения последующего роста долговой нагрузки и рисков регулятивного арбитража относительно банковского регулирования Банк России прорабатывает ужесточение текущих коэффициентов риска по займам с повышенным ПДН, а также по займам в сумме договора до 10 тыс. рублей", - говорится в обзоре.

При расчете ПДН МФО имеют возможность использовать доход из заявления заемщика, скорректированный с учетом применения внутренних моделей микрофинансовых организаций. Несмотря на это, в целом на рынке долговая нагрузка заемщиков находится на достаточно высоком уровне, подчеркивает ЦБ.

Так, по состоянию на II квартал 2021 года доля задолженности по основному долгу и начисленным процентам по микрозаймам с повышенным значением ПДН (более 50%) в структуре портфеля МФО, по которому рассчитывается ПДН, составила 62,1%, по займам с ПДН более 80% - 45,6%. При этом наиболее закредитованные заемщики (в когорте займов со значением ПДН более 80%) имеют самый высокий уровень необслуживаемой задолженности - 34,3% против 27,7% в среднем по займам. Обязательство по расчету ПДН на 30 июня 2021 года не распространялось на 42,7% задолженности МФО из-за суммы займов менее 10 тыс. рублей (доля NPL 90+ по таким займам составляет 81,4%).