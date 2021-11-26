Почти 60% российских бизнесменов ничего не знают о ESG

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Российские топ-менеджеры плохо знакомы с ESG (Environmental, Social, Governance - экологические и социальные факторы, а также факторы корпоративного управления): 58% ничего об этих принципах не знают, 34% - осведомлены о них поверхностно и только 6% - полностью в курсе, показало исследование PwC.

Интерес к ESG проявляют преимущественно крупные компании. Среди тех руководителей, кто осведомлен об этих принципах, следуют им в той или иной мере 41%. Причем чаще это руководители крупного бизнеса (51%), а в среднем и малом бизнесе эта доля - чуть больше 30%.

Для исследования был опрошен 1001 руководитель российских компаний, представляющих крупный, средний и малый бизнес, аналогичное исследование проводилось в 2018 году.

В 2021 году, как и три года назад, почти 90% руководителей компаний сказали, что вести бизнес в России "скорее сложно" или "очень сложно".

Отвечая вопрос об основных барьерах для бизнеса, 27% опрошенных отметили высокий уровень налогообложения, вторым по популярности ответом (11-12% респондентов) является постоянное изменение законодательства и административные барьеры. В целом список ключевых проблем бизнеса за три года практически не изменился.

Список проблем бизнеса пугает своим постоянством, сказал управляющий партнер PwC в России Игорь Лотаков, представляя в четверг исследование.

Более половины опрошенных руководителей считают, что в России высокий уровень экономической преступности: сумма ответов "очень высокий" и "скорее высокий" составила 61% (в 2018 году - 59%). При этом с 30% до 23% сократилась доля тех, кто считает уровень экономической преступности в стране низким.

Бизнесмены по-разному оценивают степень государственного вмешательства в экономику. Больше всего (37%) считают, что оно не выходит за допустимые рамки, и этот показатель почти не изменился за три года (38%).

Почти не изменились, согласно исследованию, оценки коррупции: 69% оценивают ее уровень как "очень высокий" или "скорее высокий" (в 2018 году - 70%). Более половины респондентов склонны не доверять действиям правительства в плане учета интересов бизнеса, но тут ситуация несколько улучшилась (сумма ответов "скорее не доверяю" и "совершенно не доверяю" составила 55%, в 2018 году было 60%). Каждый второй представитель бизнеса по-прежнему не доволен работой судебной системы России.

В целом, по мнению Лотакова, отношения бизнеса с государством, обществом стали сложнее не только в России, это глобальная тенденция.

Оценивая перспективы экономического роста на ближайшие три года, почти половина респондентов склоняется к тому, что они будут ниже среднемировых (47%). Аналогичного мнения придерживалось в 2018 году 59% руководителей. При этом в целом их готовность давать экономические прогнозы снизилась: по сравнению с 2018 годом в 2021 году доля тех, кто затруднился ответить на вопросы о динамике ВВП, возросла по различным срезам на 6-13 процентных пунктов.

Опрос для исследования PwC проводило аналитическое агентство НАФИ.