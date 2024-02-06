Более 40% россиян сочли хорошей экологическую ситуацию в своем регионе

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Экологическую обстановку в своем регионе оценивают как хорошую 43% россиян, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ, опубликованные во вторник на его сайте.

Противоположную оценку экологической ситуации дал каждый четвертый участник опроса (26%), удовлетворительным положение дел в этом плане считают 30% респондентов.

По данным ВЦИОМ, улучшение экологической ситуации в своем регионе за последние годы отметили 20% респондентов, отсутствие изменений к лучшему констатировали 42% участников опроса, ухудшения заметили 36%. При этом 2% затруднились оценить ситуацию.

Всероссийский телефонный опрос был проведен 26-29 января по заказу комитета по экологии РСПП, опрошен 1661 респондент.