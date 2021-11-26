Эксперты оценили чистую прибыль "Татнефти" в III кв. по МСФО в 53,5 млрд руб.

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - "Татнефть" в третьем квартале получила чистую прибыль по МСФО в размере 53,54 млрд рублей, что на 10,1% выше показателя предыдущего квартала и в 1,5 раза превосходит результаты третьего квартала 2020 года, свидетельствуют данные проведенного "Интерфаксом" опроса аналитиков инвесткомпаний и банков.

Среднерыночный прогноз выручки "Татнефти" по итогам третьего квартала составил 321,2 млрд рублей, что в 1,7 раза больше, чем за аналогичный период 2020 года и на 3,3% выше показателя второго квартала текущего года.

Аналитики "Ренессанс Капитала" ожидают роста выручки на 4% кв./кв. благодаря росту цен на нефть и увеличению добычи. В свою очередь, Sova Capital предполагает, что рост выручки ограничится 3% кв./кв. в связи с плановым техническим обслуживанием, что привело к снижению объемов переработки на предприятиях "Татнефти".

Среднерыночный прогноз по EBITDA в третьем квартале составил 78,71 млрд рублей - это на 35% больше по сравнению с третьим кварталом 2020 года и на 4,1% выше, чем во втором квартале.

По мнению аналитиков из "Ренессанса", сильный операционный денежный поток в отчетном периоде должен поддержать свободный денежный поток к собственному капиталу в размере 31,4 млрд рублей. По отношению ко второму кварталу он вырастет на 14%.

Эксперты из Wood&Co ожидают свободный денежный поток на уровне 36 млрд рублей при капитальных затратах в 24 млрд рублей. В Sberbank CIB посчитали FCF на уровне 31,3 млрд рублей, в Sova Capital - 32,14 млрд рублей.

"ВТБ Капитал" предполагает рост капвложений "Татнефти" до $0,5 млрд в третьем квартале (против $0,3 млрд во II кв.). "Мы полагаем, что при более высоких капитальных затратах свободный денежный поток составит $0,4 млрд до изменения оборотного капитала, что близко к уровням первого и второго кварталов", - отмечают аналитики инвестбанка.

"Татнефть" опубликует отчет по МСФО 29 ноября. Вебинар по результатам третьего квартала запланирован на 30 ноября. На нем аналитики ожидают услышать, в частности, сколько свободных мощностей осталось у компании, каковы прогнозы на четвертый квартал 2021 года и 2022 год. Вместе с тем, экспертов интересуют вопросы реализации стратегии развития группы до 2030 года и мнение руководства "Татнефти" о предположении "Лукойла", что решение о налоговых льготах для высоковязкой нефти может быть принято в первом квартале 2022 года.

Ранее "Татнефть" опубликовала решение совета директоров, который рекомендовал направить на дивиденды за III квартал 9,98 рублей на все виды акций (с учетом дивидендов по итогам первого полугодия - 26,5 рублей на акцию). В общей сложности компания может направить на дивиденды 61,64 млрд рублей, что соответствует 50% от чистой прибыли по РСБУ за 9 месяцев.

Поскольку ожидается, что чистая прибыль "Татнефти" по МСФО за 9 месяцев 2021 года будет выше, чем по РСБУ (расчет дивидендов производится по наиболее высокому показателю - ИФ), аналитики Sberbank CIB предполагают, что компания в качестве компенсации за этот период распределит дополнительные дивиденды в размере 6 рублей на акцию в составе дивидендов за четвертый квартал 2021 года.

Эксперты "ВТБ Капитал" придерживаются иного мнения. "Решение о выплате минимальной суммы свидетельствует о том, что компания не готова возвращать выплаты в размере 100% свободного денежного потока / чистой прибыли по РСБУ до тех пор, пока, на наш взгляд, не появится уверенность в налоговых льготах для высоковязкой нефти", - отмечает инвестбанк.