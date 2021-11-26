Совкомбанк собрался купить у Узбекистана Узагроэкспортбанк

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Совкомбанк может купить у Агентства по управлению государственными активами Узбекистана 100% Узагроэкспортбанка. Об этом пишет газета "Ведомости" со ссылкой на заместителя премьер-министра, министра экономического развития и сокращения бедности Узбекистана Джамшида Кучкарова.

Первый зампред правления и совладелец Совкомбанка Сергей Хотимский подтвердил эти планы. "На данный момент стороны согласовывают условия сделки. Речь о нескольких миллионах долларов", - сообщил он "Интерфаксу". По его словам, в цене учтены проблемные активы Узагроэкспортбанка. Они, согласно данным ЦБ Узбекистана, составляют почти 67% от кредитного портфеля Узагроэкспортбанка в силу его небольшого размера.

"Мы уже активно работаем с крупнейшими корпорациями и банками Узбекистана, финансируя их деятельность. Лицензия поможет лучше контролировать кредитный риск, имея локальную команду, а также расширить линейку услуг", - добавил Хотимский.

Он напомнил, что лимит на Узбекистан у Совкомбанка установлен на уровне $1 млрд, из которого уже выбрано около половины. Планов увеличивать этот лимит нет, подчеркнул первый зампред правления Совкомбанка.

После приобретения Узагроэкспортбанка Совкомбанк планирует его докапитализировать до минимальных $10 млн.

Узагроэкспортбанк создан летом 2017 года. Основной его деятельностью является поддержка производителей и экспортеров агропромышленного сектора.

Совкомбанк с активами в 1,783 трлн рублей по итогам третьего квартала 2021 года занял 9-е место по размеру этого показателя в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".