Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:44

Сделка по покупке Совкомбанком у Узбекистана Узагроэкспортбанка отменена из-за санкций

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Сделка по покупке Совкомбанком у Агентства по управлению государственными активами Республики Узбекистан 100% Узагроэкспортбанка практически аннулирована. Об этом заявил первый зампред правления Совкомбанка Сергей Хотимский.

"К сожалению, в силу того, что на нас, как и на практически все системно значимые российские банки, были наложены санкции, реализация проекта в текущих условиях стала невозможной. Сейчас по взаимному решению сторон сделка в процессе аннулирования. Можно сказать, что она уже практически аннулирована", - передала "Интерфаксу" слова Хотимского пресс-служба банка.

США ввели блокирующие санкции в отношении Совкомбанка в конце февраля 2022 года. Позднее аналогичные решения принял ряд других стран.

Ранее сообщалось, что Совкомбанк покупает у Узбекистана Узагроэкспортбанк за $4 млн. Совкомбанк победил в публичном конкурсе по приватизации этого банка, подписал договор с Агентством по управлению государственными активами Узбекистана.

О планах Совкомбанка купить 100% Узагроэкспортбанка стало известно в ноябре 2021 года. После приобретения Узагроэкспортбанка Совкомбанк планировал его докапитализировать до минимальных $10 млн.

Узагроэкспортбанк создан летом 2017 года. Основной его деятельностью является поддержка производителей и экспортеров агропромышленного сектора.

Совкомбанк по итогам 2021 года занял 9-е место по размеру этого показателя в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".

Совкомбанк Узагроэкспортбанк Узбекистан
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Расходы США на обслуживание госбумаг выросли на 30% с октября 2021 года

Советник Байдена заявил, что у G7 нет согласия по вопросу ограничения цен на нефть РФ

В РФ отметили сокращение числа финопераций с недружественными странами на 80%

В РФ отметили сокращение числа финопераций с недружественными странами на 80%

Страны G7 заявили о намерении ограничить доходы РФ, в том числе от продажи золота

Минфин опроверг наступление дефолта в России

Минфин опроверг наступление дефолта в России

В Кремле не согласились с утверждениями о дефолте в России

В Кремле не согласились с утверждениями о дефолте в России

Российская нефть - храним или хороним. Обзор

Российская нефть - храним или хороним. Обзор

В Узбекистане допустили отказ от экспорта газа к 2025-2026гг

В Белом доме объявили о намерении G7 ограничить доходы РФ от импорта золота

В Белом доме объявили о намерении G7 ограничить доходы РФ от импорта золота

На развитие авиатранспорта до 2030 года направят более 770 млрд рублей

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });