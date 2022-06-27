Сделка по покупке Совкомбанком у Узбекистана Узагроэкспортбанка отменена из-за санкций

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Сделка по покупке Совкомбанком у Агентства по управлению государственными активами Республики Узбекистан 100% Узагроэкспортбанка практически аннулирована. Об этом заявил первый зампред правления Совкомбанка Сергей Хотимский.

"К сожалению, в силу того, что на нас, как и на практически все системно значимые российские банки, были наложены санкции, реализация проекта в текущих условиях стала невозможной. Сейчас по взаимному решению сторон сделка в процессе аннулирования. Можно сказать, что она уже практически аннулирована", - передала "Интерфаксу" слова Хотимского пресс-служба банка.

США ввели блокирующие санкции в отношении Совкомбанка в конце февраля 2022 года. Позднее аналогичные решения принял ряд других стран.

Ранее сообщалось, что Совкомбанк покупает у Узбекистана Узагроэкспортбанк за $4 млн. Совкомбанк победил в публичном конкурсе по приватизации этого банка, подписал договор с Агентством по управлению государственными активами Узбекистана.

О планах Совкомбанка купить 100% Узагроэкспортбанка стало известно в ноябре 2021 года. После приобретения Узагроэкспортбанка Совкомбанк планировал его докапитализировать до минимальных $10 млн.

Узагроэкспортбанк создан летом 2017 года. Основной его деятельностью является поддержка производителей и экспортеров агропромышленного сектора.

Совкомбанк по итогам 2021 года занял 9-е место по размеру этого показателя в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".