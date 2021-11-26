Минпромторг РФ утвердил распределение квот на экспорт азотных и сложных удобрений

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Минпромторг РФ утвердил приказ о распределении квот на экспорт азотных и сложных удобрений с 1 декабря 2021 по 31 мая 2022 года.

Согласно документу, опубликованному на сайте ведомства, размер квот на экспорт азотных удобрений за весь период их действия для "ФосАгро" составит 808,6 тыс. тонн, для "Акрона" - 987,2 тыс. тонн, для "ЕвроХима" - 1,53 млн тонн , для "Уралхима" - 738,5 млн тонн.

Объем квот на экспорт сложных удобрений для "ФосАгро" составит 1,81 млн тонн, для "ЕвроХима" - 811 тыс. тонн, для "Акрона" - 766,1 тыс. тонн, для "Уралхима" - 571,6 тыс. тонн.

Правительство РФ 3 ноября утвердило постановление, согласно которому с 1 декабря 2021 года по 31 мая 2022 года в РФ вводятся квоты на экспорт азотных и сложных азотосодержащих удобрений. Для азотных удобрений квота составит не более 5,9 млн тонн, для сложных - 5,35 млн тонн.

Расчет квот производился исходя из исторически сложившихся объемов экспорта. В утвержденном Минпромторгом и Минсельхозом порядке распределения квот указано, что производители удобрений должны были для расчетов предоставить информацию об ежемесячных объемах производства и экспорта удобрений за период с 1 декабря 2019 года по 31 мая 2020 года и с 1 декабря 2020 года по 31 мая 2021 года, а также помесячный план поставок удобрений на внутренний рынок по регионам на период действия ограничений.

Контроль за исполнением приказа о распределении экспортных квот возложен на замглавы Минпромторга Михаила Иванова, курирующего отрасль.