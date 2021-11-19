Производители удобрений зафиксируют объемы и цены поставок в регионы

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Производители минеральных удобрений планируют заключить с Минпромторгом, Минсельхозом и регионами соглашения , где будут зафиксированы обязательства по объему поставок на внутренний рынок и цена. Это обсуждалось в пятницу на совещании у вице-премьера Юрия Борисова в Череповце, рассказал "Интерфаксу" источник, знакомый с итогами встречи.

"Соглашения, которые будут подписаны с Минпромторгом, Минсельхозом и регионами, а также торговые политики компаний-производителей будут фиксировать цены на базисе заводов и объемы поставки в каждый регион. Мониторить их исполнение будет Минсельхоз", - сказал он.

По его словам, такие соглашения, с одной стороны, позволят гарантировать ритмичность отгрузок удобрений на внутренний рынок для производителей, с другой - снимут ажиотажный спрос со стороны потребителей.

"Когда цены были зафиксированы до конца 2020 года, на рынке сложился некий ажиотаж. Аграрии, опасаясь роста цен со следующего года, стремились заранее закупить удобрения на период весенней посевной. Безусловно, это невыполнимо ни логистически, ни с точки зрения производства", - объяснил собеседник агентства.

Соглашения планируется подписать до конца 2021 года, уточнил он.

Ранее в пятницу гендиректор "ФосАгро", глава Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ) Андрей Гурьев сообщил журналистам, что производители удобрений готовы продлить режим фиксации цен для внутреннего рынка до 31 мая 2022 года (первоначально цены заморозили в июле текущего года, а в октябре продлили заморозку до конца 2021 года).

"Помимо фиксации цен, речь идет о гарантии объемов поставки. Нам нужна гарантия встречных покупок. Если цены фиксируются, аграрии могут не захотеть брать объемы сейчас, а отложить закупки до марта-апреля, до момента внесения", - отмечал Гурьев.