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Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Цена экспорта "Газпрома" в дальнее зарубежье в III квартале составила $313,4/тыс. куб. м

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Ключевой для отчетности "Газпрома" показатель - цена экспорта газа в страны дальнего зарубежья - в третьем квартале 2021 года составил $313,4 за тысячу кубометров (консенсус-прогноз "Интерфакса" $318,7) после $224,4 во втором и $193,9 в первом квартале, следует из отчета компании.

Несмотря на почти трехкратный рост к прошлогодним показателям, цена далеко не рекордная. Максимум цены в дальнее зарубежье был зафиксирован ровно десять лет назад - в третьем квартале 2011 года - $420 за тысячу кубометров. Этот рекорд может быть побит уже в IV квартале 2021 года.

Контрактная цена "Газпрома" индексируется по спотовым и срочным индексам различной временной базы, а также ценам нефтепродуктов, поэтому падает или растет не так быстро, как краткосрочные биржевые котировки.

Газпром

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