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Квартальная прибыль "Газпрома" по МСФО превзошла прогнозы аналитиков

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - В III квартале 2021 года чистая прибыль "Газпрома" по МСФО составила 581,801 млрд рублей против убытка в 251,297 млрд рублей годом ранее. Показатель оказался заметно выше среднего прогноза рынка - консенсус-прогноз "Интерфакса" (545 млрд рублей). Ближе всех к отчетному показателю оказался прогноз "Ренессанс Капитала".

Выручка "Газпрома" за отчетный период составила 2,373 трлн рублей (прогноз 2,379 трлн рублей); EBITDA (рассчитываемая как сумма операционной прибыли и амортизации) - 808,769 млрд рублей (прогноз 794 млрд рублей).

Опубликованные показатели выручки, EBITDA и чистой прибыли являются рекордными за историю компании.

12 аналитиков, опрошенных "Интерфаксом" на прошлой неделе, прогнозировали, что "Газпром" в третьем квартале получит рекордную чистую прибыль, выручку и EBITDA. Они также пересматривают прогноз дивидендов "Газпрома" за полный 2021 год: уже не вызывает сомнений, что это будет новый рекорд за историю выплат.

Газпром Ренессанс Капитал

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