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Алмазы подорожали на 5-10% за несколько дней на фоне распространения штамма "омикрон"

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Цены на алмазное сырье выросли на 5-10% за последние несколько дней из-за проблем с поставками на фоне распространения нового варианта COVID-19 "омикрон" в Южной Африке, в частности, в Ботсване, где расположены основные месторождения De Beers, сообщает индийское издание Economic Times.

Рост цен на алмазы в сочетании с возможными ограничениями со стороны предложения вызвал опасения среди огранщиков из Сурата и Мумбаи, которые получают заказы на бриллианты из США, Китая и Ближнего Востока.

Индийские огранщики стали придерживать свои запасы, чтобы им не пришлось покупать алмазы по более высокой цене.

"Спрос превышает предложение", - сказал изданию Випул Шах, заместитель председателя Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий (GJEPC). "Предложение находится под давлением с момента вспышки COVID-19 в прошлом году. Ситуация нормализовывалась, но теперь новый вариант COVID-19, появившийся в Южной Африке и Ботсване, будет оказывать дополнительное давление на сектор предложения".

Драгкамни и ювелирные изделия составляют вторую по величине статью экспорта Индии, причем на алмазы приходится более 63% этого объема. Индия обрабатывает 14 из 15 алмазов в мире.

По оценке "АЛРОСА", индекс цены на алмазы с начала года вырос на 25%, в том числе в третьем квартале алмазы подорожали на 10%, достигнув уровня 2018 года. Потенциал для роста сохраняется на фоне структурного дефицита алмазов, которому способствует сильный спрос на ювелирные изделия с бриллиантами, считает российский алмазодобытчик.

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