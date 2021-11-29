Подал в отставку глава компании, с участием которой Молдавия выплатила долг "Газпрому"

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Директор государственного предприятия Молдавии Termoelectrica Вячеслав Ени написал в фейсбуке о своей отставке - через два дня после того, как Молдавия с участием этой компании погасила текущую задолженность перед "Газпромом" в размере $75 млн.

Ени не объяснил причины своей отставки, пожелав бывшим коллегам "успеха в будущем и реализации всех прекрасных и ожидаемых гражданами проектов предприятия".

В начале прошлой недели против Ени было возбуждено уголовное дело по подозрению в незаконном обогащении. У него дома и в кабинете прошли обыски.

"Имеются обоснованные подозрения, что в период с 2015 по ноябрь 2021 года расходы подозреваемого (Вячеслава Ени), лично и через третьих лиц, превысили зарегистрированные доходы на 3 849 796 леев (около 200 тыс. евро - ИФ)", - сообщала на прошлой неделе пресс-служба Антикоррупционной прокуратуры Молдавии.

При этом директор Termoelectrica является одним из самых высокооплачиваемых чиновников Молдавии. Его зарплата составляет более 3 тыс. евро в месяц. Termoelectrica - основной поставщик тепла в Кишиневе, компания также вырабатывает более 20% потребляемой в столице Молдавии электроэнергии.

Как сообщалось, в пятницу Молдавия погасила текущий долг перед "Газпромом" за октябрь и ноябрь в размере $75 млн. Для этого парламент внес поправки в закон о государственном бюджете, выделив 1,3 млрд леев на эти цели. Правительство Молдавии выделило эти средства госпредприятию Energocom, а Energocom подписало контракт с "Молдовагаз", согласно которому выкупила часть долга другого госпредприятия - Termoelectrica (1,33 млрд леев, около $75 млн).

Таким образом, молдавская газовая компания получила средства и смогла рассчитаться по текущим платежам с "Газпромом", а Energocom и Termoelectrica заключили договор о переуступке долга и график погашения долга, который был накоплен Termoelectrica еще в период 2002-2008 годов.

Задолженность образовалась в результате кассового разрыва у "Молдовагаза", так как предприятие покупало газ по $790 за 1 тыс. кубометров, а потребители платили по старому тарифу в $150 за 1 тыс. кубометров.

Прежний контракт с "Газпромом" истек 30 сентября, новый вступил в силу 1 ноября. В октябре "Молдовагаз" покупала газ по временному контракту по ценам международного рынка. После подписания нового контракта тарифы для потребителей были приведены в соответствие с его условиями, повысившись в 2,4 раза.