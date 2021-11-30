Индексы МосБиржи и РТС снизились в пределах 1,7% в начале торгов в Москве

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Торги на российском рынке акций во вторник начались с продолжения снижения на фоне ухудшения внешней фондовой конъюнктуры и снижения котировок нефти. Трейдеры опасаются замедления мировой экономики на фоне введения новых ковид-ограничений из-за штамма "омикрон".

К 10:01 индекс МосБиржи снизился на 1,2%, до 3834,15 пункта, индекс РТС упал на 1,7%, до 1610,77 пункта; цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" снизились в пределах 2,3%.

Доллар подорожал на 38 копеек до 74,98 рубля.

Подешевели акции "ММК" (-2,3%), "ЛУКОЙЛа" (-2,2%), "Аэрофлота" (-2%), расписки TCS Group (-2%), бумаги UC Rusal (-1,9%), "АЛРОСА" (-1,8%), Сбербанка (-1,6% и -1,3% "префы"), "Роснефти" (-1,4%), "Газпрома" (-1,3%), "Московской Биржи" (-1,3%), "Татнефти" (-1,2%), ВТБ (-1,2%), "Газпром нефти" (-0,8%), "НОВАТЭКа" (-0,8%), "Северстали" (-0,7%), "Норникеля" (-0,7%), "Интер РАО" (-0,7%), АФК "Система" (-0,5%), "НЛМК" (-0,4%), "РусГидро" (-0,4%), "МТС" (-0,3%), "Магнита" (-0,2%), "Сургутнефтегаза" (-0,1% и -0,2% "префы").

Подорожали расписки OZON (+0,7%), акции ПАО "Полюс" (+0,4%), Polymetal (+0,3%).

По словам директора по стратегии ИК "Финам" Ярослава Кабакова, настроения инвесторов во вторник испортились после того, как глава компании Moderna Стефан Бансель предположил, что ранее выпущенные вакцины против COVID-19 вряд ли будут эффективны против нового штамма коронавируса "омикрон". Он добавил, что большое количество мутаций в белковом шипе, который вирус использует для заражения клеток человека, предполагает, что, вероятно, текущие вакцины необходимо будет модифицировать.

Это заявление вызвало очередную волну распродаж на рынке нефти и негативно повлияло на динамику азиатских индексов.

Среди значимой статистической информации инвесторы сегодня будут следить за публикацией индекса потребительского доверия в США за ноябрь. Консенсус-прогноз Bloomberg ожидает снижения показателя до 110,7 пунктов, по сравнению с предыдущим месяцем.

Индексы в США накануне выросли на 0,7-1,9% после резкого падения в пятницу из-за панической реакции трейдеров на сообщение о выявлении нового штамма COVID-19.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) дала новому штамму название "омикрон", заявив, что он вызывает опасения из-за большого числа мутаций. Президент США Джо Байден пообещал, что Штаты не будут вводить локдауны в связи с появлением "омикрон"-штамма.

Инвесторы ждут более четкой информации относительно того, насколько быстро передается штамм "омикрон" и насколько опасным он является. Основное беспокойство у экономистов вызывает возможность введения новых карантинных ограничений по всему миру, которое может ограничить глобальную мобильность и экономический рост.

Во вторник в Азии индексы вернулись к снижению (японский Nikkei 225 снизился на 1,6%, китайский Shanghai Composite - на 0,1%, гонконгский Hang Seng теряет 2,2%), "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 теряет 0,9%) - инвесторы продолжают оценивать риски распространения нового штамма "омикрон".

Появление нового штамма COVID-19 "омикрон" может усугубить проблемы в цепочках поставок, которые способствовали существенному усилению инфляции в США в этом году, считает председатель Федеральной резервной системы (ФРС) Джером Пауэлл. Пауэлл выступит в банковском комитете американского Сената во вторник вместе с министром финансов США Джанет Йеллен.

Безработица в Японии в октябре опустилась до минимальных с марта 2,7% по сравнению с 2,8% в сентябре. Аналитики ожидали сохранения показателя на сентябрьском уровне, сообщает Trading Economics.

Объем промпроизводства в Японии в октябре вырос на 1,1% по сравнению с предыдущим месяцем при ожиданиях роста на 1,8%. Относительно октября 2020 года промпроизводство, тем не менее, снизилось на 4,7%.

Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в перерабатывающей промышленности Китая в ноябре вырос до 50,1 пункта по сравнению с 49,2 пункта в предыдущий месяц, свидетельствуют данные Государственного статистического управления (ГСУ). Показатель вернулся к росту после трех месяцев снижения на фоне кризиса в энергоснабжении страны и роста цен на энергоресурсы. Аналитики в среднем ожидали более скромного повышения показателя - до 49,6 пункта, сообщает Trading Economics.

Тем временем PMI сферы услуг и строительства, рассчитываемый ГСУ, в ноябре опустился до 52,3 пункта против 52,4 пункта в предшествующий месяц.

На нефтяном рынке во вторник цены вновь снижаются после коррекции в начале недели, инвесторы ждут очередного заседания ОПЕК+, где будет обсуждаться необходимость принятия мер в ответ на появление "омикрона". Некоторые эксперты не исключают того, что ОПЕК+ может принять решение о приостановке наращивания добычи.

К 10:01 по Москве январские фьючерсы на Brent дешевели на 3,4%, до $70,98 за баррель (+1% накануне), январские фьючерсы на WTI дешевели на 3,1%, до $67,78 за баррель (+2,6% в понедельник).

Срок действия январских фьючерсов на Brent истекает с завершением торгов во вторник.