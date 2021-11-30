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Глава Microsoft продал половину принадлежащих ему акций компании на $285 млн

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Главный исполнительный директор Microsoft Corp. Сатья Наделла на прошлой неделе продал примерно половину принадлежащих ему акций компании.

Согласно сообщению, направленному Microsoft в Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC), Наделла продал 838,584 тыс. акций за два дня, сократив свой пакет с порядка 1,7 млн акций.

Продажа акций Microsoft принесла ему более $285 млн.

Представитель компании объяснил решение Наделлы о продаже акций личным финансовым планированием и желанием диверсифицировать вложения.

"Он настроен на успех Microsoft, и его пакет акций компании по-прежнему существенно превышает требования, установленные советом директоров", - заявил представитель компании.

Решение Наделлы может объясняться тем, что штат Вашингтон планирует со следующего года ввести 7%-ный налог на доход с долгосрочных вложений капитала, составляющий свыше $250 тыс. в год, отмечает Market Watch.

Акции Microsoft теряют в цене 0,3% в ходе предварительных торгов во вторник. С начала этого года их стоимость выросла более чем на 51%.

Microsoft Сатья Наделла

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