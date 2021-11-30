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Производитель австрийских конфет Mozart подал заявление о банкротстве

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Один из крупнейших производителей австрийских шоколадных конфет с марципаном Mozart, компания Salzburg Schokolade, подала заявление о банкротстве, пишут австрийские СМИ.

Компания столкнулась с финансовыми трудностями из-за пандемии коронавируса и падения числа туристов в Австрии, в том числе покупающих шоколадную продукцию, пишет агентство APA со ссылкой на руководство компании.

Рассмотрение заявления о банкротстве начнется в суде Зальцбурга во вторник.

Salzburg Schokolade понесла существенные потери в связи с пандемией в 2020 году. Резкое сокращение числа туристов, а также празднования дней рождений и свадеб привело к падению выручки компании.

Магазины компании в Вене и Зальцбурге оставались закрытыми на протяжении некоторого времени в период пандемии.

Производитель конфет также не смог выплатить зарплату сотрудником за ноябрь и премию к рождественским праздникам.

Salzburg Schokolade была основана в Зальцбурге в 1897 году, тогда она называлась Rajsigl. В 1956 году компания переехала в коммуну Гредиг.

Австрия Salzburg Schokolade

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